Stadt Zug Umfrage zur Ortsplanung stösst auf grosses Interesse Bis Ende April läuft die zweite öffentliche Mitwirkung zur Ortsplanung Zug. In den ersten zwei Wochen haben bereits mehr als 1000 Personen an der Umfrage mitgemacht. 20.04.2021, 11.34 Uhr

(fae) Der Stadtrat freut sich über das grosse Interesse an der Umfrage. Es ist ihm ein grosses Anliegen, möglichst viele Stimmen aus der Bevölkerung und von Personen, die in Zug arbeiten, einkaufen oder ihre Freizeit verbringen, einzufangen, wie er in einer Mitteilung schreibt. Mit der Ortsplanung wird die Zukunft der Stadt Zug gestaltet und es gilt, jetzt die Chance zu nutzen und sich einzubringen.

Die Onlineumfrage ist verfügbar in Deutsch oder Englisch. Sie ist auf der Mitwirkungs- und Informationsplattform www.ortsplanung-zug.ch aufgeschaltet. Wer einen Fragebogen in Papierform – dieser ist nur in Deutsch verfügbar – ausfüllen möchte, kann einen solchen beim Empfang im Stadthaus oder in der Bibliothek beziehen oder sich an das Sekretariat des Baudepartements wenden unter Telefon 058 728 96 10 oder per E-Mail an baudepartement@stadtzug.ch.