Zug: Neue Ausstellung widmet sich dem Verhältnis Mensch - Tier

Stadt Zug «Verehrt und gejagt» – wie der Mensch Tiere inszeniert Die neue Sonderausstellung des Museums für Urgeschichte(n) ist seit dem Sonntag öffentlich zugänglich. Dorotea Bitterli 30.01.2022, 14.45 Uhr

Der Museumsleiter Ulrich Eberli und die wissenschaftliche Mitarbeiterin Dorothea Hintermann begutachten Ausstellungsstücke. Bild: Matthias Jurt (Zug, 26. Januar 2022)

Auf ur- und frühgeschichtlichen Alltagsgegenständen, Münzen, Waffen, Schmuckstücken, ­Gürtelschnallen, Malereien oder Mosaiken wimmelt es von Tierdarstellungen: Rentiere, Wildpferde, Ochsen und Stiere, Enten und andere Vögel, aber auch Krokodile, Elefanten, Löwen und Schlangen lassen sich auf den Exponaten der neuen Sonderausstellung «Verehrt und gejagt» des Museums für Urgeschichte(n) in Zug entdecken. «Ob kräftiger Eber, flinkes Pferd oder winzige Fliegenlarve, Tiere dienen seit der Altsteinzeit als Modelle für Bilder und Skulpturen», heisst es im Medientext, mit dem das Museum zur Vernissage am 30. Januar 2022 eingeladen hat.

Echte Tiere werden manchmal präpariert. Bild: Matthias Jurt (Zug, 26. Januar 2022)

Dass Tiere seit jeher zu den beliebtesten Motiven künstlerischer Darstellung gehören, belegt, wie wichtig sie für die Entwicklung unserer Kultur waren – als Nahrung, Arbeitskraft, Weggefährte oder gar angebetete Gottheit; als Verkörperung von Reichtum und Wohlstand, aber auch als Bedrohung. Die Sonderausstellung mit dem Untertitel «Inszenierungen der Tiere seit der Steinzeit» nimmt dieses ambivalente Verhältnis des Menschen zum Tier unter die Lupe, zeigt Kunstwerke (darunter auch neue Funde) aus 40'000 Jahren und erläutert mittels interaktiver Elemente und Mitmachstationen, was sich daraus über dieses Verhältnis ablesen lässt. Die Ausstellung richtet sich sowohl an Kunst- und Kulturinteressierte als auch an Familien.

Haarnadeln in Form von Pferden und anderen Tieren. Bild: Matthias Jurt (Zug, 26. Januar 2022)

Wussten Sie, dass die Jäger und Sammlerinnen der letzten Eiszeit (30'000 bis 8000 v. Chr.) bemerkenswerte Künstler und Kunsthandwerkerinnen waren? Weil sie vom Fleisch der Tiere abhängig waren, mussten sie Landschaft und Beutetiere intensiv beobachten, was zu verblüffend realistischen Tierbildern in Höhlen und einzigartigen Ensembles von Tierstatuetten führte, die von hohem Kunstverständnis zeugen. Ihre Jagdwaffen, zum Beispiel Speerschleuderhaken, verzierten sie gerne mit Kompositionen in stürmischer Bewegung. Es spricht so etwas wie eine Ebenbürtigkeit zwischen Tier und Mensch aus diesen Darstellungen.

Goldhalsringe mit Tierdarstellungen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 26. Januar 2022)

In der Jungsteinzeit blieb wenig Zeit für Kunst

Als aber in der Jungsteinzeit (8000 bis 1000 v. Chr.) die Menschen sesshaft wurden, mit Ackerbau und Viehzucht anfingen, bekamen die Tiere einen ganz anderen Stellenwert – den des «Nutzens». Mit der Einführung des Haustiers entstand also eine Hierarchie, die bis heute wirksam ist: Der Mensch sieht sich als dem Tier übergeordnet. Die Landarbeit war arbeitsaufwendig, für anderes blieb kaum Zeit; die Jungsteinzeit ist daher bilderfeindlich – die seltenen Tierdarstellungen zeigen grob aus Ton geformte Rindergespanne vor Wagen oder Pflug. Und so geht es weiter in der Ausstellung – in sieben Stationen bis ins Frühmittelalter. Das Pferd wird wichtig als Reittier. Wilde Exotik aus dem Römerreich kommt hinzu, Krokodile auf Münzen, Elefanten auf Mosaiken. In Opferritualen, als Attribute antiker Götter oder als Grabbeigaben erhielten Tiere auch kultischen oder mythologischen Stellenwert.

Hier sind Statuen, vermutlich Opfergaben, zu sehen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 26. Januar 2022)

Die Vernissage offerierte am Sonntagmorgen nach den Ansprachen von Stephan Schleiss (kantonaler Direktor für Bildung und Kultur), Aldo Caviezel (Leiter Amt für Kultur) und Ulrich Eberli (Museumsleiter) ein Programm, das aus Kurzführungen bestand. Ranger des Tierparks Goldau waren zu Gast und zeigten an Geweihen und Knochen, wie sich wilde Tiere von Haustieren unterscheiden. Für die Kinder gab es einen Rätseltrail und eine offene Werkstatt.

Die Sonderausstellung dauert bis zum 19. Juni. Details gibt es hier.