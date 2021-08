Stadt Zug Viele wünschen sich einen Tunnel im Zentrum 1738 Personen haben sich laut Angaben der Verantwortlichen an der zweiten öffentlichen Mitwirkung, die das künftige Mobilitäts- und Freiraumkonzept der Stadt Zug zum Inhalt hatte, beteiligt. Die Ergebnisse wirken wenig überraschend. 04.08.2021, 08.56 Uhr

Der Verkehr ist ein Dauerbrenner in der Stadt Zug. Bild: Roger Zbinden (13. Juli 2019)

Gemäss Auswertung der Stadt Zug der zweiten öffentlichen Mitwirkung in Sachen Zukunftsgestaltung geben 92 Prozent der Befragten an, regelmässig zu Fuss in der Stadt unterwegs zu sein. Danach folgen mit 78 Prozent das Velo, mit 56 Prozent der ÖV und mit 51 Prozent das Auto oder das Motorrad.

Von zwei Dritteln aller Befragten werde «ein Niedriggeschwindigkeitsregime» im Zentrum befürwortet – und ein «einfacher Zentrumtunnel» zwecks Attraktivitätssteigerung. Weitere Angaben dazu werden in der Mitteilung zur Auswertung nicht gemacht. Als grössten Mangel bei Fusswegen nennen die Befragten die Vermischung mit dem Veloverkehr. Wenig bis kein Handlungsbedarf besteht bei Veloabstellplätzen und beim Unterhalt des Fuss- und Velowegnetzes.

Das Brüggli ist die Nummer eins

Das Grün- und Freiraumangebot in der Stadt Zug werde insgesamt geschätzt, aber «als eher durchschnittlich» bewertet. Zwar würden Begrünung, Ambiance und Sitzmöglichkeiten der Anlagen gefallen, eher mässig sei hingegen die Zustimmung bei den Nutzungsmöglichkeiten, der Gestaltung und den Spielgeräten. Die Freiräume sind das Brüggli, gefolgt von der Seeliken und der Männerbadi. Der beliebteste Stadtplatz ist der Landsgemeindeplatz. Mit einigem Abstand folgen der Bundesplatz und der Kolinplatz. Der immer wieder in den Schlagzeilen stehende Postplatz werde immerhin von 43 Prozent bevorzugt besucht. Bei den Spielplätzen führen die Fröschenmatt, der Rigiplatz und der Siehbach die Rangliste an. Entlang des Seeufers mit einer verkehrsarm ausgestalteten Vorstadt sollen die bestehenden Frei- und Naherholungsanlagen aufgewertet und vergrössert werden.

Hohe Beteiligung von jungen Erwachsenen

1738 Personen hätten sich beteiligt, was laut den Verantwortlichen die Erwartungen übertroffen habe. Neben der Bevölkerung seien 39 Stadtzuger Vereine, Verbände, Parteien und sonstige Interessengruppierungen zur Teilnahme eingeladen. Darauf gingen gerade einmal vier Rückmeldungen ein.

Die Ergebnisse der zweiten Mitwirkung fliessen in das Mobilitäts- und Freiraumkonzept ein, das Teil der gegenwärtig in Erarbeitung stehenden räumlichen Gesamtstrategie ist. Diese wird im Spätherbst 2021 im Rahmen der dritten öffentlichen Mitwirkung präsentiert. Im Frühjahr 2022 beschliesst der Stadtrat die Gesamtstrategie und legt diese dem Grossen Gemeinderat zur Kenntnisnahme vor. (bier)