Stadt Zug - Vogelschutz bei transparenten Flächen: Für eine Kontrolle und Sanktionen fehlen dem Stadtrat die gesetzlichen Grundlagen

Bildung «Erhebliche Überschneidungen in der Forschung»: Hochschule Luzern fühlt sich von der Universität bedrängt

Die Uni Luzern will eine neue Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie aufbauen. In diesem Bereich bereits aktiv ist die Hochschule Luzern. Diese hat keine Freude an den Plänen des Nachbarn.