STADT ZUG Wildes Zelten, Buvette und Sandstrand – das ist fürs neue Brüggli geplant Seit mehreren Jahren war klar: Das Brüggli soll umgestaltet werden. Nun haben sich Korporation Zug und Stadt Zug für ein Konzept entschieden. Sina Engl Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Noch können auch Wohnwagen auf den Campingplatz beim Brüggli fahren. Bild: Matthias Jurt (Zug, 13. April 2022)

Zug ohne Brüggli kann sich kaum jemand vorstellen. Der freie Zugang zum Wasser und die natürliche Umgebung ziehen zahlreiche Zugerinnen und Zuger, aber auch Gäste von ausserhalb des Kantons in das Erholungsgebiet. Ganz besonders sind für viele ausserdem die ungezwungene Atmosphäre und der nicht kommerzielle Charakter.

Bei der Umfrage durch die Stadt Zug und die Eigentümerin Korporation Zug im Sommer 2021, bei welcher Benutzende ihre Wünsche einbringen konnten, wurde klar, dass diese Eigenschaften des Badeplatzes auch bei einer Umgestaltung beibehalten und das Brüggli nicht zu einem überregionalen Ausflugs-Hotspot werden sollte.

Im letzten Jahr startete ein Studienverfahren, dessen Ziel es war, ein geeignetes Projekt zur Weiterentwicklung des Erholungsraums Brüggli zu entwickeln. Dieses ist nun abgeschlossen. Als Sieger ging der Vorschlag «Pausa» des Zürcher Teams Pilloni Landschaft, Atelier Ehrenklau Hemmerling sowie Regula Müller Boesch (Ökologie) hervor.

Die Infrastruktur beim Brüggli wird ausgebaut

«Das Brüggli soll ein Ort sein, wo jede und jeder einfach so formlos hingehen kann», sagt Urban Keiser, Präsident der Korporation Zug, auf Anfrage. Dabei denkt er vor allem an die jüngere Generation. Der Badeplatz soll weiterhin als Areal für ein Nebeneinander unterschiedlichster Nutzungen frei zugänglich sein.

So stellen sich die Planer das Brüggli in Zukunft vor. Visualisierung: PD

Neben Spazierengehen, Ausruhen, Baden und Grillieren soll auch Platz für sportliche Betätigungen wie Volleyball, Surfen oder Stand-up-Paddeln sein. Für die Bade- und Sportinfrastruktur werden zwei neue Holzbauten erstellt. Laut Urban Keiser soll es ausserdem entsprechende Infrastruktur für Konzerte oder andere Open-Air-Anlässe geben, je nachdem könne man da auch mit den Betreibern der neu entstehenden Buvette zusammenarbeiten.

Ein modernes Gastrokonzept mit einfachen und gesunden Speisen hatte grossen Zuspruch gefunden bei der Befragung im letzten Sommer. Ein weiterer Wunsch der Zugerinnen und Zuger war es gewesen, mehr sanitäre Anlagen im Brüggli zur Verfügung zu haben. Dem Wunsch entsprechend wird es laut Urban Keiser mehr WCs, Duschen, Garderoben und auch Schliessfächer geben.

Wildes Zelten statt Campingplatz

Auch der TCS-Campingplatz gehört für viele zum Brüggli dazu, doch ist schon seit neun Jahren klar, dass dieser in seiner ursprünglichen Form wird weichen müssen. Schon die Saison 2022 sollte die letzte sein – wegen des noch laufenden Studienverfahrens war dem Camping allerdings ein weiterer Sommerbetrieb gewährt worden.

Wie geplant wird der TCS den Campingplatz nun schliessen müssen. «Er kann allerdings bleiben, bis alles für die effektive Umgestaltung bereit ist», so Keiser. Das werde seiner Meinung nach nicht vor übernächstem Jahr sein.

Eine Hürde, die sich vor der Umsetzung nämlich noch stellt, ist die Anpassung der Zonierung, auf welcher sich der Platz heute befindet. Ganz auf Camping verzichten müssen wird man im neuen Brüggli allerdings nicht. Fast der Hälfte der Teilnehmenden war es bei der Befragung letzten Sommer wichtig gewesen, dass Zelten im Brüggli weiterhin möglich ist. «Es wird auch in Zukunft Möglichkeiten zum Zelten geben», so Urban Keiser.

«Und zwar in Form von wildem Zelten, ohne Anmeldung. Das wird dann frei möglich sein, einfach dort, wo es gerade Platz hat.»

Nachhaltigkeit ist in dem Projekt ebenfalls ein wichtiges Thema. Alle Gebäude sind ressourcenschonend konzipiert. Auf den Dächern ist Solarenergienutzung vorgesehen und Teile der Fassaden sind begrünt. Die Begrünung, die das Brüggli neu vom Bahndamm abtrennen wird, soll ökologisch nützlich sein und die Grünfläche am Wasser mit Baumgruppen ergänzt werden. Zudem ist ein Biotopwald mit einer grossen Vielfalt an einheimischen und standortgerechten Pflanzen geplant.

Herausforderung Sandstrand

Die grösste Herausforderung bei der Umsetzung wird sich am Wasser zeigen, wo ein grösserer Sandstrand geplant ist. Damit der Sand vom See nicht mehr weggeschwemmt wird, wie das heute zum Teil der Fall ist, muss das Ufer angepasst werden. Eine Möglichkeit dafür ist laut Urban Keiser, ein Riff zu schaffen, welches die Stärke des Wassers reduziert.

Was den Besuch von ausserregionalen Gästen angeht, wird im neuen Brüggli wohl eher ein Rückgang zu verzeichnen sein, denn die Parkplätze direkt am See werden durch ein kleineres Parkfeld an der Chamerstrasse ersetzt. So können die Wege für Velos und Fussgänger optimiert werden.

«Das Ziel ist es, das Brüggli so vor allem für Ortsansässige noch attraktiver zu machen»,

schreiben Stadt und Korporation Zug. Auch hiermit berücksichtigt die Planung das Interesse der Zuger Bevölkerung.

Was nun folgt, ist die Umsetzung des Projekts. Wann damit genau begonnen werden kann, ist noch nicht klar. Bis ein konkretes Bauprojekt ausgearbeitet ist, muss das Projekt «Pausa» in Zusammenarbeit mit den Behörden noch überarbeitet und präzisiert werden. Wenn der Weg dann frei ist für die Umgestaltung des Badeplatzes, kann sich Zug auf viele schöne Sommer im neuen Brüggli freuen.

