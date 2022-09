Stadt Zug Wo finden schulergänzende Betreuungen für die Kinder des Hertiquartiers statt, bis der Modulpavillon beim Schulhaus steht? Der Stadtrat beantwortet die Interpellation «Betreuungsplätze dank neuem Modulpavillon» der Zuger SP-Fraktion. Derzeit ist eine gegen die Baubewilligung eingereichte Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsrat hängig. Ein Entscheid steht per Ende 2022 in Aussicht. Tijana Nikolic 06.09.2022, 16.30 Uhr

Damit der Schulbetrieb während der Erweiterung weiterlaufen kann, müssen auf dem nördlichen Areal des Schulhauses Herti Provisorien als Ersatz für beispielsweise schulergänzende Betreuung errichtet werden. Stefan Kaiser (27. Mai 2020)

Im Mai reichte die Zuger SP-Fraktion die Interpellation «Betreuungsplätze dank neuem Modulpavillon» ein, auf die der Zuger Stadtrat nun geantwortet hat. Denn der Stadtrat hat am 21. Dezember 2021 die Bewilligung für den Modulpavillon beim Schulhaus Herti für die ausserschulische Betreuung erteilt und die dagegen eingegangenen Einsprachen abgewiesen.

Derzeit ist eine gegen die Baubewilligung eingereichte Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsrat hängig. Unter der Federführung des Kantons fand am 19. Mai ein Augenschein statt. Der Vertreter des Kantons stellte einen Entscheid per Ende 2022 in Aussicht, heisst es in der Antwort des Stadtrats.

Es konnte kein alternativer Standort im nördlichen Teil des Areals gefunden werden. Bekanntlich wird die Schulanlage Herti erweitert. Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes während der Realisierung des Neubaus müssen auf dem nördlichen Areal verschiedene Provisorien als Ersatz für die schulische Nutzung errichtet werden, heisst es weiter in der Antwort des Stadtrats.

Raumalternative in Schulanlage Riedmatt

Bis zur Inbetriebnahme des Modulpavillons und angesichts fehlender Raumalternativen wurde in der nahen Schulanlage Riedmatt eine Übergangslösung geschaffen, schreibt der Stadtrat. Für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse stehen in der Aula und im Kleinschulhaus Riedmatt zusätzliche 45 Mittagstischplätze und neun Nachmittagsplätze zur Verfügung.

Sobald der Modulpavillon erstellt ist, kann die ganze Gruppe umziehen und die Platzzahl für die Nachmittagsbetreuung auf die übliche Grösse von 36 Kindern erhöht werden, so der Stadtrat.

Ab dem Schuljahr 2022/23 wird für Schülerinnen und Schüler aus dem Hertiquartier folgendes Angebot zur Verfügung stehen: 45 Plätze am Mittagstisch und 36 Plätze bei der Nachmittagsbetreuung für die Gruppe Forum, ebenfalls 45 Plätze am Mittagstisch und 36 Plätze bei der Nachmittagsbetreuung für die Gruppe Pavillon, 27 Plätze am Mittagstisch für die Gruppe SAC sowie die bereits erwähnten Plätze der Gruppe Riedmatt.