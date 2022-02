Stadt Zug: Geld für den Zurlaubenhof?

Stadt Zug Zuger Grünliberale möchten mehr zum geplanten Zurlaubenhof-Fonds wissen In einem Vorstoss wird der Stadtrat gefragt, wie die Berechtigung für Beiträge aus dem Fonds aussehen soll und welche weiteren Finanzquellen sich dafür eignen können. Tijana Nikolic 25.02.2022, 13.32 Uhr

Ein Zurlaubenhof-Fonds soll Mietaufschläge nach Umbauten verringern, damit Zugerinnen und Zuger in der Stadt bleiben können. Bild: Maria Schmid (Zug, 12. November 2020)

Die Stadt Zug möchte die Liegenschaft Zurlaubenhof, bestehend aus Gehöft mit barockem Garten und bebaubarer Wiese, erstehen. Die Lage der Wiese oberhalb des Sees würde Potenzial für gehobenen Wohnungsbau bieten. Auch die Bau- und Planungskommission des Grossen Gemeinderats hat dem Erwerb mittlerweile zugestimmt. Alternativ könnte die Stadt auf der Wiese vergünstigte Wohnungen erstellen. Aber dies passt ihrer Auffassung nach nicht neben das altehrwürdige Gehöft des Hofs.

Nun soll ein städtischer Zurlaubenhof-Fonds eröffnet werden, in welchen Gelder wie Erträge aus der Vermietung von städtischen Wohnungen vom Zurlaubenhof oder auch anderer Quellen fliessen würden, heisst es in einer Interpellation der Zuger Grünliberalen. Mit den Geldern des Fonds würden langjährige Ortsansässige zweckgebunden unterstützt werden, sodass Mietaufschläge nach Umbauten abgefedert werden könnten und die Vertreibung langjähriger Ortsansässiger gelindert würde.

Die Vorteile des Zurlaubenhof-Fonds

Weiter steht in der Interpellation, dass der Fonds gegenüber vergünstigten Wohnungen auf der Wiese Vorteile bieten würde. So könnten vom Fonds berücksichtigte Personen weiterhin in ihrem Quartier wohnen bleiben und somit ihr soziales Umfeld behalten. Ändert sich die Lebenssituation einer Person, könne darauf rasch und adäquat reagiert werden, da Geld gegenüber Immobilien beweglich ist, schreiben die Interpellanten.

Nun möchte die Grünliberale Fraktion in der Interpellation vom Stadtrat wissen, wie ein solcher Fonds aufgesetzt werden kann, ob es bereits andere ähnliche Fonds gibt, wie ein Reglement für die Berechtigten des Fonds aussehen könnte und welche weiteren Finanzquellen sich dafür eignen könnten.