Stadt Zug Zugs neue Stadtarchitektin heisst Gabriela Barman Krämer Der Stadtrat hat Gabriela Barman Krämer, Architektin MSc ETH/Raumplanerin MAS ETH, zur neuen Stadtarchitektin gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Christian Schnieper an und über­nimmt ihre neue Funktion am 1. Oktober 2022. 06.04.2022, 10.13 Uhr

Gabriela Barman Krämer, 50, aufgewachsen in Unterägeri, schloss ihr Architekturstudium an der ETH Zürich mit dem Master of Science ab. Ihre ersten Berufserfahrungen sammelte sie gemäss Medienmitteilung der Stadt Zug bei Steven Holl Architects in New York City, wo sie während dreier Jahre bei internationalen Studien- und Wettbewerbsverfahren mitwirkte, gefolgt von einem Lehrauftrag für architektonischen Entwurf an der University of Colorado, Boulder (USA).

Gabriela Barman Krämer. Bild: PD

Von 2003 bis 2010 war Gabriela Barman höhere Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Assistentin am Institut für Städtebau, Netzwerk Stadt und Landschaft (NSL) und am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur (gta) der ETH Zürich, am Lehrstuhl von Prof. Dr. Vittorio Magnago Lampugnani.

Nach langen Berufsjahren in Lehre und Forschung wechselte Gabriela Barman 2010 zur Stadt Baden, wo sie bis 2017 als Raumplanerin/Architektin unter anderem das Raumentwicklungskonzept der Stadt Baden verantwortete, Arealentwicklungen und Testplanungen begleitete und in der Stadtbildkommission und Baukommission mitwirkte.

Seit 2017 ist Gabriela Barman Krämer bei der Stadt Solothurn als Leiterin Stadtplanung/Umwelt zuständig für Städtebau- und Stadtentwicklungsprojekte sowie Nutzungsplanungen und die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit.

Berufsbegleitend absolvierte sie verschiedene Weiterbildungen in Führung, Projektmanagement und Kommunikation sowie den zweijährigen Masterstudiengang in Raumplanung an der ETH Zürich, welchen sie 2015 erfolgreich abschloss. Gabriela Barman Krämer lebt mit ihrer Familie in Baden. (haz)