Der EVZ läutet mit dem "Eis Fäscht" die Saison 2022/23 ein

Zwei Tage Party und ein Testspiel-Sieg: Der EVZ läutet mit den Fans die neue Saison ein Tausende Besuchende haben beim «Eis Fäscht» ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm genossen. Katarina Lancaster 21.08.2022, 15.58 Uhr

Der Regen versuchte sich hartnäckig durchzusetzen, erlag aber am Ende dem Sportsgeist der feiernden Fans. Am vergangenen Freitag und Samstag fand in und um die Bossard-Arena das Eis Fäscht des EVZ statt, das – trotz gelegentlicher Regeneinlagen – einige tausend Besuchende anlockte. Der Sommerevent war ein Anlass des Vereins, um gemeinsam mit den Fans die Saison 2022/23 einzuläuten.

Ein reichhaltiges Programm sorgte für allerlei Unterhaltung, Familienaktivitäten und Sportliches, bei dem alle Generationen zusammenkamen. Die Feierlichkeiten starteten am Freitagabend mit dem Konzert der erfolgreichen Schweizer Mundartband Hecht um Frontmann Stefan Buck. Über 4000 Tickets wurden für das Konzert verkauft.

Für das restliche Programm wurde der Öffentlichkeit freier Zugang geboten. Die gut gelaunten Fans legten bei Hecht auch richtig los, sangen mit und heizten gemeinsam den etwas kühlen Abend auf. «Wer ned gumpet, isch kein Zuger!», tönte es aus der Menge.

Hautnah mit den Spielern feiern

Dutzende von Kinderwagen reihten sich am Samstag am Eingang zur Bossard-Arena aneinander, als das Familienprogramm mit einer Autogrammstunde der Spieler und Coaches startete. Die Schweizer Meister unterzeichneten T-Shirts und andere Fanartikel, unterhielten sich mit den Fans und posierten für Fotos. Über 300 Fans registrierten sich für die gratis Tickets, um für einen kurzen Moment mit ihren Lieblingsspielern in Berührung zu kommen.

Anschliessend legte der Festbetrieb mit Musik los, Essensstände lockten mit frisch gegrilltem und kühlen Getränken. Auch der Nachwuchs des EVZ machte mit Essensständen auf sich aufmerksam. Einige Eltern der rund 300 männlichen und weiblichen Nachwuchsspieler des Klubs verkauften frisches Gebäck und allerlei Selbstgemachtes. Für die Kinder standen Hüpfburgen bereit, eine Mini-Rollerbahn, Schminkstände und andere Spielattraktionen.

Der Regen allerdings wollte unbedingt mitmischen, und so ergossen sich am frühen Nachmittag Ströme über den Festbetrieb, just als die Kinderband Zwirbelwind die Bühne betrat. Doch die kleinen Zuschauer und Zuschauerinnen trotzten dem Regen, gewappnet mit bunten Schirmen und Regenmänteln.

Sieg gegen Mannheim im Vorbereitungsspiel

Der sportliche Höhepunkt war das Testspiel des EVZ gegen Adler Mannheim im Rahmen des Lehner Cups, das der Schweizer Meister mit 2:1 gewann. Die Bossard-Arena war gut gefüllt, die Stimmung der Fans ausgelassen.

Gegen Abend wurde auf der Bühne die Mannschaft der neuen Saison 2022/23 vorgestellt, darunter auch die Zuzüge Peter Cehlarik und Brian O’Neill. Während der Teamvorstellung wendete sich der Moderator an EVZ-Sportchef Reto Kläy und verglich die Zusammenstellung des neuen Teams mit der einer Maschine.

«Man weiss nie wie so eine Maschine dann läuft», stimmte Kläy zu und ergänzte:

«Wir sind aber für die neue Saison gut gerüstet, das Training wird im Hinblick auf den Saisonbeginn zunehmend verstärkt.»

Das erste Pflichtspiel bestreiten die Zuger am 2. September in der Champions Hockey League bei den Grizzlys Wolfsburg. Am 8. September steht gegen den gleichen Gegner das erste Heimspiel auf dem Programm.

