Stadtverwaltung Keine «Husch-husch-Reorganisation» durch den Zuger Stadtrat Das ritzt das Amtsgeheimnis. Die SVP-Fraktion im Grossen Gemeinderat (GGR) dürfte in den Besitz eines stadträtlichen Aussprachepapiers gelangt sein. Basierend darauf vermutet sie, dass der Stadtrat «unheimlich leise» eine Neuorganisation der Verwaltung durchzieht. Harry Ziegler 15.12.2021, 15.00 Uhr

Es ist ein Geschäft, das noch nicht spruchreif ist: Die Abteilung Umwelt und Energie der Stadtverwaltung – so wird gemäss Interpellation der SVP-Fraktion im Stadtparlament kolportiert – soll dem Präsidialdepartement angegliedert werden. Heute befindet sich diese Abteilung im Departement Soziales, Umwelt, Sicherheit (SUS). «Es gibt relativ ernst zu nehmende Gerüchte, dass der Stadtrat kürzlich beschlossen hat, in den nächsten Tagen gewisse Umdispositionen einer oder mehrerer Abteilungen innerhalb der Verwaltung vorzunehmen», schreibt die Fraktion in ihrer Interpellation einleitend. Dazu stellt sie dem Stadtrat entsprechende Fragen – immer unter der Prämisse, dass die kolportierten Informationen stimmen.

Stadtrat findet das Leck «erstaunlich»

Wie das mit «kolportierten Informationen» ab und an ist, befindet sich auch in diesen «ernst zu nehmenden Gerüchten», ein Körnchen Wahrheit. Insofern, als dass der Stadtrat tatsächlich in einem vertraulichen Aussprachepapier über einen möglichen Wechsel der Abteilung Umwelt und Energie vom SUS ins Präsidialdepartement gesprochen hat. «Die Vertraulichkeit ermöglicht es, Fragen im Vorfeld zu klären und Ungereimtheiten vorab zu beseitigen. Diese Themen sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt», schreibt der Stadtrat in seiner Antwort. Und auch: «Der Stadtrat ist erstaunt, dass dieses Aussprachepapier den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat und erinnert an dieser Stelle erneut an das Prinzip der Vertraulichkeit bzw. des Amtsgeheimnisses. Die Weitergabe von internen Informationen kann einen strafrechtlichen Tatbestand darstellen.»

Der Stadtrat merkt weiter an, dass die Frage beraten wurde, der Stadtrat dann zum Schluss gekommen sei, «dass vorerst auf eine Umstrukturierung bzw. Neuorganisation verzichtet werden soll». Dies auch mit Blick auf die neue Zusammensetzung des künftigen Stadtrats. Per Ende Legislatur haben Stadtpräsident Karl Kobelt und Stadträtin Vroni Straub ihre Rücktritte angekündigt.

Vor dem Hintergrund der stadträtlichen Antwort hat sich zumindest vorderhand die Interpellation der SVP-Fraktion erledigt. Der Stadtrat beantwortet zwar alle darin gestellten Fragen wie die Richtigkeit der vertraulichen Informationen oder die Diskussionen um einen Wechsel der Abteilung Energie und Umwelt ins Präsidialdepartement. Er nimmt auch kurz Stellung zum unterschwellig geäusserten Vorwurf, das Präsidialdepartement sei der Gemischtwarenladen des Stadtrats. «Das Präsidialdepartement ist als Querschnittsdepartement im Übrigen sehr gut aufgestellt. Zu erwähnen ist, dass mit der Neuorganisation der Einwohnerdienste und deren Unterstellung unter den Stadtschreiber die Führungsspanne des Stadtpräsidenten vor kurzem verkleinert werden konnte.»

Verwaltungsorganisation nicht Sache des GGR

Sämtliche Verwaltungsabteilungen seien im Auftrag des Stadtrats angehalten, laufend allfälliges Optimierungspotenzial zu orten und Alternativen vorzuschlagen. Was sich übrigens auch mit den Erwartungen des Grossen Gemeinderats (GGR) decke, die Verwaltung habe «stets sämtliche Optimierungsmöglichkeiten auszuschöpfen». Was sich unter anderem auch darin zeige, dass die städtische Verwaltung mittlerweile an einem Standort zusammengelegt sei. Und nicht zuletzt hält der Stadtrat fest, «dass die Verwaltungsorganisation nicht im Verantwortungsbereich der Legislative, sondern der Exekutive liegt». Vertrauliches Papier hin oder her.