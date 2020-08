Stadtzuger Hallenbäder öffnen nach dem Lockdown wieder – die Abos werden verlängert Gute Neuigkeiten für Wasserratten: Ab Montag, 17. August, sind die Hallenbäder der Stadt Zug wieder offen. Zudem verlängert die Stadt Zug die Abos um die Anzahl Tage, die ein Abonnement zum Zeitpunkt des Lockdowns noch gültig gewesen wäre 12.08.2020, 11.59 Uhr

(haz) Die Hallenbäder der Stadt Zug waren aufgrund der Covid 19-Einschränkungen während mehrerer Monate geschlossen. Als Entschädigung für den Ausfall des Hallenbadbetriebs kommt die Stadt Zug laut Medienmitteilung vom Mittwoch, 12. August, den Inhaberinnen und Inhabern eines Jahres- bzw. Halbjahresabonnements entgegen: Sie verlängert die Abo-Dauer um diejenige Anzahl Tage, für welche das jeweilige Abo zum Zeitpunkt des Lockdowns am 13. März 2020 noch gültig gewesen wäre. Zur Verlängerung der Abonnemente wenden sich Abo-Inhaberinnen und -Inhaber bis spätestens Ende Jahr (31. Dezember 2020) an die Bademeister der Hallenbäder.

Öffnung unter Auflagen

Die Wiedereröffnung der Hallenbäder Herti und Loreto erfolgt unter Auflagen. So müssen sich alle Badegäste am Eingang registrieren, um ein Contact Tracing sicherzustellen, und in den Garderoben dürfen sich nicht mehr als fünf Personen aufhalten, um die Abstandsregel von eineinhalb Metern einhalten zu können.