Stadtzuger Schulraumplanung kommt «in grossen Schritten» voran Das Stadtparlament nahm mehrheitlich positiv vom Schulraumplanungsbericht Kenntnis. Die Zeit dränge nun, so der Tenor. Laura Sibold 21.01.2020, 19.14 Uhr

Im Frühling 2020 soll der Neubau des Schulhauses Riedmatt bezogen werden können.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 13. Dezember 2019)

«Die gute Nachricht: Mit Verdichtung und räumlicher Umnutzung haben wir auf den bestehenden Schulstandorten genug Platz, um die Entwicklung der Schülerzahlen bis 2028 abzufangen.» Mit diesen Worten fasste Vroni Straub, Stadträtin und Schulpräsidentin, den aktuellen Schulraumplanungsbericht zusammen. Nirgends werde verschwenderisch mit Schulraum umgegangen, betonte Straub, um gleich darauf einzugestehen: «Nur sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo es nicht mehr möglich ist, ohne Qualitätseinbussen flexibel zu sein.» Zwar kann gemäss Schulraumplanungsbericht bis in zehn Jahren noch auf den bestehenden Schulstandorten verdichtet und räumlich/baulich umgenutzt werden – danach ist damit jedoch Schluss, und es führt kein Wehr an Schulneubauten vorbei.

Entsprechend betonten am Dienstagabend im Stadtparlament diverse Redner den grossen Handlungsbedarf in der Schulraumplanung. Man sei nicht überrascht, sagte Roman Burkard (FDP). «Seit 1999 wächst die Zuger Bevölkerung stetig. Dass der damit verbundene Wohnungsbau mehr Schüler mit sich bringt, ist mehr als offensichtlich.» Entsprechend wichtig sei eine vorausschauende Schulraumplanung, bei der die Schülerzahlen im Auge behalten werden.

Diverse Schulprojekte sind auf Kurs

«Einigermassen aufgebracht» zeigte sich Mara Landtwing (SP) darüber, dass die Stadt nur verhalten reagiert habe. Denn dass die Schulinfrastruktur an ihre Grenzen stosse, habe sich schon länger abgezeichnet. Deutliche Worte fand auch Richard Rüegg (CVP), dem eine Grundlage für den Schulraumplanungsbericht fehlt. Es brauche eine Schulvision, mit der spezifische Neubauten geplant werden könnten, argumentierte Rüegg und beantragte ablehnende Kenntnisnahme des Berichts. Das Parlament leistete dem nicht Folge: Mit 30 zu 2 Stimmen (1 Enthaltung) wurde positive Kenntnisnahme beschlossen. Dies, obwohl die Argumentation Rüeggs anderen Sprechern einleuchtete. So kritisierte Thomas Dubach (SVP), dass nicht auf Vorrat gebaut werden solle und er Details bezüglich Aufwand, Kosten und alternativer Raumverwendung vermisse. Michèle Willimann von der Fraktion ALG-CSP war positiv überrascht vom Schulraumplanungsbericht. Es sei höchste Zeit vorwärtszumachen, weshalb die Fraktion gespannt den zweiten Teilbericht zur längerfristigen Schulraumplanung erwarte, der im Frühling erscheinen soll.

Ebenfalls wurde am Dienstagabend von der Antwort des Stadtrates auf die Interpellation der GLP-Fraktion betreffend Schulraumplanung Kenntnis genommen. David Meyer (GLP) zeigte sich im Namen seiner Fraktion nicht zufrieden mit der Antwort des Stadtrates. Zu vieles bleibe unklar, es bestünden zu viele Provisorien und die Unterrichtsqualität leide, betonte Meyer. Stadträtin Vroni Straub wies auf die Vielzahl aufgegleister Projekte hin: Ende Jahr habe der Stadtrat die Weiterentwicklung der modularen Tagesschule auf den Weg geschickt, im Frühling werde der Neubau Riedmatt eingeweiht. Zudem befinde sich die Loreto-Erweiterung in der Juryphase, und der Ausbau des Schulhauses Herti werde nächstens im Stadtrat diskutiert. «Wir kommen in grossen Schritten voran», so Straub.