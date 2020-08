Stand-up-Paddler auf dem Zugersee in Seenot geraten

Zwei Stand-up-Paddler bei Buonas aus dem Zugersee gerettet

Auf dem Zugersee wurden zwei Stand-up-Paddler am Freitagabend von einem aufkommenden Sturm überrascht. Die Seerettung der Freiwilligen Feuerwehr Zug konnte sie unverletzt an Land bringen. Ebenfalls am Freitagabend verunfallte ausserdem in Oberwil ein niederländischer Autofahrer.