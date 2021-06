Der Kanton Zug profitiert vom Ständemehr

Hans-Peter Schaub, Leiter der Abstimmungsdatenbank Swissvotes an der Universität Bern, weist darauf hin, dass es auch innerhalb der Stände selber jeweils Minderheiten gibt. Dieser Aspekt werde in der Debatte um das Ständemehr oft vergessen und durch die heutige Ausgestaltung des Ständemehrs nicht berücksichtigt. In diesem Zusammenhang hatte Claudio Kuster, Stiftungsrat der Stiftung für direkte Demokratie, nach der KVI-Abstimmung in der «NZZ am Sonntag» einen neuen Vorschlag präsentiert. Kuster schlägt bei der Berechnung des Ständemehrs eine neue Methode vor. Demnach wäre die Standesstimme jedes Kantons proportional zu seinen Ja-und Nein-Stimmen aufzuteilen.

Beispiel KVI-Vorlage vom Herbst 2020: Im Kanton Zug erzielte diese Vorlage einen Ja-Anteil von 35,2 Prozent. Gemäss dem Modell von Claudio Kuster hätte es für den Kanton Zug bei der KVI-Abstimmung somit 0,35 Standesstimmen für ein Ja und 0,65 Standesstimmen für ein Nein gegeben. Beispiel Trinkwasser-Initiative vom 13. Juni 2021: Im Kanton Zug erzielte diese Vorlage einen Ja-Anteil von 38,7 Prozent. Gemäss dem Modell von Claudio Kuster hätte es für den Kanton Zug bei der Trinkwasser-Initiative somit 0,39 Standesstimmen für ein Ja und 0,61 Standesstimmen für ein Nein gegeben.