Vierkampf: Starke Athletinnen und Athleten des Reitvereins Lorze

Vierkampf Starke Auftritte des Reitvereins Lorze am Heimwettkampf Beim Turnier in Cham holen Athletinnen und Athleten zahlreiche Podestplätze. Julia Fischbacher 27.09.2021, 14.53 Uhr

Strahlende Lorze-Junioren. Bild: PD

Der Reitverein Lorze hatte in diesem Jahr grossen Zuwachs an Juniorinnen. Am Heimturnier im Chamer Stall Baregg wird es allen ermöglicht, teilzunehmen. Somit waren neben einer Aktiv- und zwei Plauschmannschaften zwei Junioren- und drei Einsteigerteams am Start. Mit diesem grossen Aufgebot startete die Veranstaltung mit dem Laufwettbewerb im Städtlerwald. Dieser bringt ideale Voraussetzungen für den Crosslauf. Für den Reitverein Lorze war Georgia Jensen mit einer Zeit von 5:53 Minuten die Schnellste bei den Einsteigern über die 1,5-Kilometer-Distanz.

Weiter ging es zum Schwimmen ins Hallenbad Röhrliberg, wo über die 50 Meter Freistil viel Schnellkraft gefordert wurde. Mit einer Topzeit von 31,7 Sekunden konnte sich hier besonders Joëlle Waser hervorheben, die damit bei den Aktiven gewann. Tags darauf klingelte bereits um 7.30 Uhr in der Reithalle zum ersten Mal die Richterglocke, die die Teilnehmerinnen im Dressurviereck auffordert, ihr Programm zu beginnen. Bei den Junioren lag das Team Lorze danach auf Rang drei, mit nur wenig Punkten Abstand auf die vorderen beiden Ränge. Es sollte also spannend bleiben.

Auf allen Podeststufen vertreten

Der Springparcours-Bauer Andy Villiger stellte einen anspruchsvollen aber fairen Kurs auf. Hier brillierte Lucy Ramsay vom Reitverein Lorze mit dem Pferd Passion Hill in der Kategorie Junioren A als Siegerin. Das Team Lorze mit Leandra Joss, Melea Karlsson, Sarina Lötscher und Chiara Schriber verteidigte seinen dritten Platz in der Mannschaftswertung souverän. Das zweite Team der Gastgeber folgte auf Rang vier. In der Einzel-Gesamtwertung holte sich Lucy Ramsay den zweiten Schlussrang, Leandra Joss (Kategorie B) wurde Dritte. Die Aktiven hielten sich von der ersten bis zur letzten Disziplin auf Rang Nummer zwei. Ausserdem holte sich Joëlle Waser, in ihrem ersten Jahr bei den über 20-Jährigen, in der Einzelwertung den Gesamtsieg. Ihre Schwester Simone belegte den dritten Schlussrang. Bei den Einsteigern, den jüngsten und unerfahrensten Teilnehmern, holte sich Georgia Jensen in der Einzelwertung wie auch in der Mannschaftswertung – zusammen mit Clarabelle Good – den dritten Schlussrang.

Das sind hinsichtlich der bevorstehenden Schweizer Meisterschaften in Amriswil gute Voraussetzungen für den Reitverein Lorze.