Cham Der Start glückt dem Orchester Cham-Hünenberg mit einem poppigen Outdoor-Konzert Die Darbietung war ein voller Erfolg. Und damit ein gelungener Auftakt nach der langen Probe- und Konzertabstinenz. Hansruedi Hürlimann 12.09.2021, 16.44 Uhr

In Cham gab es Freiluftmusik zu hören. Bild: Pascal Schönenberger (11. September 2021)

Dunkle Gewitterwolken und gelegentliche Windböen begleiteten die Mitglieder des Ennetsee-Orchesters Cham-Hünenberg beim Konzert auf dem Rigiplatz. In einem gewissen Sinn war es eine Kulisse, die zum Programm passte. Denn anders als die üblichen Konzerte mit klassischer Musik in einem Innenraum waren am Samstagnachmittag Popsongs und Filmmusik draussen angesagt.

Die 36 Frauen und Männer an den Streichinstrumenten wurden unterstützt von einem E-Bassisten und einem Drummer. Von «The Pacific» über «Rolling In The Deep» bis zu den Highlights von «The Greatest Showman» gab es Kostproben von acht arrangierten Kompositionen. Diese ermöglichten dem Klangkörper unter der Leitung von Samuel Nyffeler eine grosse Bandbreite des musikalischen Ausdrucks. Bekannte Filme und deren Musik, wie zum Beispiel die Serie «Pirates of the Caribbean: At World’s End», wurden von den Zuhörern schnell erkannt. In der Folge liessen sie sich willig auf die musikalische Reise ein und dankten es dem Orchester mit einem langen Applaus und mit Bravorufen. Die Musiker ihrerseits bedankten sich mit zwei Zugaben.

Die Voraussetzungen waren schwierig

Diese Musik sei für den Zuhörer ein unmittelbares Erlebnis, sagte die Konzertmeisterin Salome Hagenbüchle beim Gespräch im Anschluss an das Konzert. Und auch sie selbst als professionelle Violinistin lasse sich wie ihre Kolleginnen und Kollegen – die Mehrheit davon Laienmusiker – von diesem Groove anstecken. Die Probezeit für das Rigiplatz-Konzert sei kurz gewesen, so die Konzertmeisterin. Wegen der Beschränkung der Personen im Probelokal konnte nur die eine Hälfte der Streicherinnen und Streicher gleichzeitig proben, was das Zusammenspiel nicht eben vereinfachte, lautet die Erfahrung von Hagenbüchle.

Nebst den zahlreichen Zuhörern auf den Sitzplätzen gab es mehrere Zaungäste, die dem einstündigen Konzert stehend folgten. Darunter waren auch Familien mit ihren Kindern. Es war köstlich zu beobachten, wie sich die Kleinen auf den Boden setzten, um zuzuhören oder sich stehend im Takt zu bewegen. So etwas wäre in einem Konzertsaal wohl etwas schwieriger.

«Die Zeit der Unsicherheit ist nun hoffentlich vorbei», sagte Michèle Willimann, Präsidentin des Vereins, bei der Begrüssung. Umso erfreuter war sie, dass dieses Konzert, das witterungsbedingt verschoben werden musste, im Freien vor dem Probelokal des Orchesters endlich stattfinden konnte. Im letzten Jahr hätte das Orchester Cham-Hünenberg sein 125-jähriges Bestehen feiern wollen. Für Ende Oktober 2020 waren die Aufführungen des Grossprojekts namens «Flashback» geplant. Es handelt sich dabei laut Vorschau um «aussagekräftige Bilder aus der Zuger Geschichte, die musikalisch inszeniert werden». Nachdem das Vorhaben coronabedingt zweimal verschoben werden musste, soll es nun im Frühling 2023 auf die Bühne kommen.

So lange müssen die Konzertliebhaber jedoch nicht auf den nächsten Auftritt warten. Am 28. November dieses Jahres um 17 Uhr findet in der Pfarrkirche Hünenberg der nächste statt, auf dem Programm stehen klassische Kompositionen.