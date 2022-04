Zuger Polizeistatistik: Festplatten anstatt Bundesordner

Zuger Polizeistatistik Statt in 300 Bundesordnern muss jetzt in Festplatten nach Beweisen geforscht werden Die Cyberkriminalität bindet bei der Zuger Polizei immer mehr personelle Ressourcen. 2021 gab es 417 Straftaten in diesem Bereich. Zunehmend gibt es auch Betrüger, welche ihrer Kundschaft Geschäfte mit Kryptowährungen aufschwatzen. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 06.04.2022, 19.30 Uhr

Im Kanton Zürich konnten Telefonbetrüger seit Anfang Januar 2022 rund zwei Millionen Franken «einsammeln». Dieser Wert entspricht bereits jetzt der Summe, welche Betrüger im ganzen Jahr 2021 ergaunerten. Dies schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» in der Ausgabe vom Mittwoch (6. April 2022).

Die Cyberkriminalität beschäftigt die Zuger Polizei zunehmend (gestellte Aufnahme). Bild: Gaetan Bally/Keystone

Zahlen des laufenden Jahres liegen bei der Zuger Polizei noch nicht vor, aber auch in diesem Korps landen vermehrt Meldungen von Menschen, die raffiniert Betrügenden auf den Leim gegangen sind. Vermehrt würden sich Betrüger auch als Polizistin oder als Polizist ausgeben, um dem falschen Spiel mehr realistisches Gewicht zu verschaffen.

Der Cyberbetrug ist mit 249 Straftaten im Jahre 2021 in der Statistik der Zuger Polizei verzeichnet. 2020 waren es noch 221 Fälle in diesem Segment. Stellen die Zuger Strafverfolgungsbehörden fest, dass sich ein Betrüger ausnehmend dreist verhielt, gibt es dann jeweils eine Mitteilung.

Die Leserschaft dieser Warnung soll dann sensibilisiert werden, auf was zu schauen ist, wenn jemand am Telefon das vermeintlich sichere Geschäft verspricht. Aufgrund der Wiederholungsrate solcher Veröffentlichungen scheint in deren Adressatenkreis Vergesslichkeit vorzuherrschen.

Die einheitliche Zählmethode

Das Zahlenmaterial in Bezug auf die Cyberkriminalität ist dabei noch recht dürftig. Die Schweizer Polizeikorps erfassen diese neuen Straftaten erst seit 2020 einheitlich.

Was hingegen die Zuger Polizei ohne Rückgriff auf Statistikmaterial feststellt: «Die strikte Trennung zwischen Wirtschafts- und Cyberkriminalität verschwimmt zusehends.» Dies ist in der aktuellen «Polizeilichen Statistik 2021» zu lesen. Im gleichen Organ steht zudem, dass sowohl bei der Cyber- wie auch bei der Wirtschaftskriminalität grosse Datenmengen auszuwerten sind.

Thomas Nabholz, der Chef der Kriminalpolizei, sagte an der Präsentation im Polizeigebäude an der Aa in Zug: «Statt 300 Bundesordnern an Akten gibt es heute ein Terabyte an Daten.» Mit dieser Menge an potenziellen Beweismitteln muss die Polizei neue Wege gehen.

Um der Täterschaft nicht immer hinterhergehen zu müssen, seien, so Nabholz, bei der Rekrutierung von Personal verschiedene Gesichtspunkte miteinzubeziehen. Thomas Nabholz sagt: «Eine IT-Affinität alleine reicht nicht mehr aus, um einerseits den immer wieder wechselnden Vorgehensweisen der Täterschaft auf die Schliche zu kommen und andererseits die Sachbeweise danach gerichtsverwertbar sichern zu können.»

Die Zuger Polizei hat nun einen Dreh gefunden, wie die verschiedenen Notwendigkeiten zusammenzuführen sind. Quereinsteiger würden das technische Wissen einbringen. Ihnen beigestellt werden Polizistinnen oder Polizisten, die das kriminalistische Wissen einbringen.

Der Polizist oder die Polizistin, so Nabholz, müsse die Bereitschaft erklären, sich laufend weiterzubilden. Einen dieser Schwerpunkte stellen die Straftaten im Bereich der gängigen Kryptowährungen dar. Die Polizeistatistik 2021 meldet einen Fall, bei dem sich Unbekannte mit einem fingierten Kryptowährungsgeschäft 500’000 Franken ergaunerten.

Aber auch Firmen können Zielscheiben von Betrügern abgeben. Via Telegramm-Messanger-Dienst gab sich eine Person als CEO einer anderen Firma aus. Dieser verlangte einen Betrag von 200’000 Franken in einer bestimmten Kryptowährung und bekam ihn. Gemäss der Zuger Polizei handelt es sich bei der Täterschaft um eine «professionelle, gut vernetzte kriminelle Organisation».

Neue Polizeikräfte rekrutieren

Die aktuelle Polizeistatistik 2021 enthält auch Ratschläge. Die Zuger Polizei rät «zu einem gesunden Misstrauen» und «nehmen Sie sich genügend Zeit». Dies auch deshalb, weil die Täterschaft in diesem Bereich aktuell nur in 22 Prozent der Fälle für die Polizei zu fassen ist.

Bei der Zuger Polizei drückt der Schuh aber neben der kriminalistischen Arbeit im Bereich Cyberkriminalität noch an einer anderen Stelle: Nach der erfolgreichen Reorganisation beschäftigt sich der Kommandant der Zuger Polizei Thomas Armbruster mit einer anderen Chefsache: die Rekrutierung von neuen Polizeikräften. Dies sei notwendig, weil es anstehende Pensionierungen gäbe.

Die Zuger Polizei setzt sich aus rund 360 Köpfen zusammen. Dabei gelte es zu beachten, dass immer auch ein Vorlauf miteinzubeziehen sei, der aktuell bei drei Jahren liege. Der Zuger Sicherheitsdirektor Beat Villiger wünscht sich derweil auch weiterhin eine Zuger Polizei, die «in einem nicht einfachen Jahr eine super Arbeit» abliefert.

