Die steigende Beliebtheit von Stand-up-Paddling im Kanton Zug kennt eine Kehrseite: «Es fehlt am Gewissen der Nutzer» Die steigende Beliebtheit von Stand-up-Paddling sorgt für Probleme beim Naturschutz. Gemäss lokalen Anbietern tragen Billiganbieter daran eine Mitschuld. Désirée Hotz 21.07.2020, 18.30 Uhr

Auch Stand-up-Paddler und Schwäne kommen sich bisweilen ins Gehege. Bild: Christian H. Hildebrand (Zug, 21. Juli 2020)

Der Sommer 2020 ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Aufgrund der Coronapandemie verbringen Herr und Frau Schweizer ihre Ferien überwiegend in der Schweiz und planen ihr Ferienprogramm auch in ihren Heimatkantonen. Hält man sich an den Ufern des Ägeri- und Zugersees auf, so stellt man fest, dass der Platz deshalb nicht nur an, sondern auch auf den Seen knapp wird. Nebst den Segelbooten, den Schwimmern und den Pedalos sieht man auch immer mehr Stand-up-Paddles (SUP) auf dem See.

Dieser Trend konnte schon seit längerem verfolgt werden. Doch die Aufforderung des Bundes, die Ferien in der Schweiz zu verbringen, kreierte die Voraussetzungen für einen regelrechten SUP-Boom. Unsere Zeitung kontaktierte lokale Anbieter, um nachzufragen, wie sich die Coronasaison entwickelt.

Verkaufszahlen explodieren – vor allem online

Einer der bekanntesten Anbieter ist Andys SUP aus Goldau, der an bester Lage im Brüggli seine Produkte präsentiert. Wenig überraschend bestätigt der Inhaber Andy Schocher, dass die Verkaufszahlen in diesem Jahr «explosionsartig» angestiegen sind. Nur: Sein Unternehmen profitiert wenig von diesem Boom. Schocher sagt:

«Momentan wird der Markt von Billiganbietern überschwemmt.»

Diese Anbieter offerierten SUP online zu niedrigsten Preisen. Dass sich dies teilweise in der Sicherheit und der Qualität der SUP niederschlage, sei eine Erfahrung, die einige Kunden von Schocher hätten machen müssen. «Ich habe es schon oft erlebt, dass Kunden, die mit ihren Brettern Mühe hatten, mich gefragt haben, weshalb sie auf meinen Brettern problemlos stehen könnten.» Der Preis- beziehungsweise Qualitätsunterschied ermögliche ein komplett anderes Gefühl auf dem SUP.

Im Konflikt mit der Natur

Im Allgemeinen stellt Schocher fest, dass die Billiganbieter eine komplett neue Gruppe von SUP-Sportlern generierten: Jene, die in erster Linie die höheren Preise von Anbietern wie ihm nicht als gerechtfertigt sähen. «Es fehlt am Gewissen der Nutzer», so Schocher. Diese besässen nur ein geringes Interesse an den bestehenden Regeln – auch in Bezug auf den Naturschutz. Oftmals sei hier einfach das notwendige Wissen nicht vorhanden. «Die Leute sind einfach unterwegs und bewegen sich auch in Naturschutzgebieten», führt Schocher aus.

Dass nicht alle Stand-up-Paddler mit der wünschenswerten Rücksicht den Sport ausüben, bestätigt Simon Fischer, der Betriebsleiter vom Pier1 in Zug, einem anderen Anbieter von SUP. Ihm fallen vermehrt Personen auf, die sich nur widerwillig an die Schutzmassnahmen in Bezug auf Desinfektion und Abstände halten. Fischer sagt:

«Die Leute haben das Gefühl,

Corona sei vorbei.»

Ungeduldig sei das Publikum – vielleicht auch, weil die Saison coronabedingt erst verspätet begonnen habe.

Bei den Kursen verzeichnen beide SUP-Anbieter eine im Vergleich zu den Vorjahren stabile Nachfrage. Grundsätzlich ist die Altersspannbreite gross – so umfasse das Publikum von Andys SUP ambitionierte Sechsjährige und junggebliebene 82-Jährige. Bei den Vermietungen zeige sich – dies bestätigt Fischer vom Pier1 – dass vor allem die 20- bis 50-Jährigen stark vertreten seien. Kurse, die sich auf die Sicherheits- und Naturschutzaspekte fokussierten, würden überwiegend Personen über 30 Jahre buchen. «Diese sind überzeugt davon, dass ein Kursbesuch Sinn macht», stellt Schocher fest.

Die Unfallzahlen steigen

Jüngere Sportler hätten öfter das Gefühl, dass sie dies nicht nötig hätten. Das Bild, das viele vom SUP hätten, sei geprägt von der Illusion, dass der Sport ungefährlich sei und man sich die benötigten Fähigkeiten selbst aneignen könne. Dies sei jedoch eine falsche Annahme. «Man kann den Sport technisch mit Langlauf vergleichen», stellt Schocher klar und zeigt auf, dass SUP durchaus Gefahren birgt. So verzeichne die Suva eine starke Zunahme an Unfällen. Im vergangenen Jahr habe es sogar zwei Todesopfer gegeben. Viele Sportler und Sportlerinnen unterschätzten die Gefahren eines Sturzes. Auch das Wetter, wirft Simon Fischer ein, werde von vielen unterschätzt.

Die Suva gibt Sicherheitstipps fürs Stand-up-Paddling:

Der Platz ist auch auf den Seen begrenzt. Aufgrund der Umstände in diesem Sommer wird dieser Platz wohl besonders beansprucht. Nach Einschätzung der Zuger Polizei kommen die verschiedenen Gewässernutzer gut aneinander vorbei. Eine Voraussetzung dafür ist, dass auch Stand-up-Paddler die Vorschriften beachten (siehe Box).

Beschriftungspflicht für Stand-up-Paddles Die Zuger Polizei bestätigt auf Anfrage den Eindruck eines «starken Anstiegs» von Stand-up-Paddles auf Zuger Gewässern. Bei Patrouillen würden auch SUP-Fahrer kontrolliert. Dabei gilt unter anderem:

- SUP müssen gut sichtbar mit den Kontaktdaten beschriftet sein. Andernfalls droht eine Ordnungsbusse von 40 Franken.

- 50 Franken bezahlt, wer beim Fahren in «verbotene Zonen», die durch gelbe Bojen gekennzeichnet sind (etwa Naturschutz- und Badezonen), erwischt wird. Oder wer weiter als 300 Meter vom Ufer entfernt ohne Rettungsgerät (beispielsweise eine Schwimmweste) unterwegs ist.

- SUP-Fahrer müssen im Allgemeinen schwimmen können oder andernfalls eine Schwimmhilfe tragen.

- In der Dunkelheit und bei Dämmerung oder schlechter Sicht muss eine weisse Rundumbeleuchtung benutzt werden.

- Stand-up-Paddles sind eingestuft wie Ruderboote und müssen Kursschiffen, Berufsschiffen, Segelfahrzeugen, Fischerbooten (Vorsicht vor Schleppschnüren) und Badenden ausweichen.

- Kursschiffe, Güterschiffe, Fischerboote mit gelber oder weisser Kugel und Segelschiffe haben Vorfahrt. Gegenüber Motorbooten haben Stand-up-Paddles eigentlich Vorfahrt. Die Polizei empfiehlt jedoch, «bei allen Schiffen lieber Abstand halten als die Vorfahrt erzwingen».

- Fahren zwei Stand-up-Paddler aufeinander zu, weichen beide nach rechts aus (Steuerboard). Dies gilt auch gegenüber Kajak- und Kanufahrern sowie Ruderern.

-Bei aufkommendem starkem Wind: In der Knieposition weiter paddeln, da die Angriffsfläche geringer wird. Den Rückweg dem Ufer entlang wählen. In Stehtiefe kann auch einmal ausgeruht werden ohne gleich wieder abzutreiben.

- Leash (Verbindungsleine) tragen. So besteht keine Gefahr, dass das Board vom Wind weggetrieben wird. In Fliessgewässern keine normale Leash verwenden (Gefahr von Hängenbleiben an Ästen, Brückenpfeilern usw.). Für Fliessgewässer gibt es auch spezielle Leashes mit Auslösemechanismen.

Überdies rät die Zuger Polizei, stets das Wetter auf Gefahren hin zu beobachten.