In Steinhausen sollen 21 "preisgünstige" Wohnungen entstehen

Steinhausen An der Eichholzstrasse sollen sogenannt preisgünstige Wohnungen gebaut werden Der Zuger Regierungsrat hat sich dafür ausgesprochen, dass die Allgemeine Wohnbaugenossenschaft Zug auf dem kantonalen Grundstück bauen soll. 07.10.2022, 11.18 Uhr

Das ehemalige Wohnheim Eichholz (Bildmitte) wird abgerissen. Bild: PD

Nachdem die Stiftung Eichholz an die Chollerstrasse 1a in Zug umgezogen war, hat der Gemeinderat Steinhausen festgelegt, dass im künftigen Gebäude an der Eichholzstrasse 13 preisgünstiger Wohnraum bereitgestellt werden soll.