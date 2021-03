Steinhausen Arbeitsunfall machte Bergung durch die Feuerwehr nötig Durch herabfallende Armierungseisen ist auf einer Baustelle in der Gemeinde Steinhausen ein Bauarbeiter verletzt worden. Er musste von der Feuerwehr geborgen und durch den Rettungsdienst ins Spital eingeliefert werden. 15.03.2021, 17.19 Uhr

Rettungsdienst und Feuerwehr an der Unfallstelle in Steinhausen. Bild: Zuger Polizei

(haz) Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag, 15. März, an der Bahnhofstrasse in Steinhausen. Kurz vor 13.30 Uhr bewegte ein Kran laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden einen Bund Armierungseisen. Aus noch nicht bekannten Gründen lösten sich diese und fielen aus einer Höhe von rund einem Meter auf einen Bauarbeiter.