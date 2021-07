Steinhausen Autofrei und viel Platz zum Spielen: So soll die Zukunft des Crypto-Areals aussehen Jahrzehntelang war das Firmengelände abgeschirmt. Nun soll es für die Steinhauser Bevölkerung zu einem lebendigen Raum werden, geht aus dem derzeit aufliegenden Bebauungsplan hervor. Tijana Nikolic 08.07.2021, 05.00 Uhr

Das Crypto-Areal (im Vordergrund) umfasst etwa 31'000 Quadratmeter Fläche, die es neu zu bebauen gilt. Bild: Patrick Hürlimann (Steinhausen, 8. April 2021)

Mit dem Aus der Crypto AG Ende Januar 2021 ging eine langjährige Firmengeschichte in Steinhausen zu Ende. Auf der rund 31`000 Quadratmeter grossen Fläche des ehemaligen Firmengeländes sind schon länger Wohnungen, Geschäftsräume sowie ein neuer Doppelkindergarten geplant. Nachdem vor über einem Jahr das Siegerprojekt für die Weiterentwicklung durch eine Arbeitsgemeinschaft – bestehend aus den Axess Architekten AG, Zug, Leutwyler Partner Zug mit Van de Wetering Atelier für Städtebau GmbH und Hager Partner AG – gekürt wurde, bekam es nach der kantonalen Vorprüfung in den letzten Wochen noch den letzte Schliff. Nun liegt der ordentliche Bebauungsplan des Areals bis am 26. Juli auf der Steinhauser Gemeindeverwaltung auf.

Der Doppelkindergarten hat noch keinen festen Standort

Die geplante Arealentwicklung lege den Fokus auf Wohn- und Arbeitsnutzung, geht aus dem Plan hervor. Dabei sollen die Bauten innerhalb des Crypto-Areals sowie entlang des Dorfbachs einer reinen Wohnnutzung dienen. Die Ecke an der Zugerstrasse und Industriestrasse soll mit publikumswirksamen Nutzungen wie Restaurants oder Cafés und weiteren Dienstleistungsnutzungen bespielt werden. Büronutzungen seien entlang der Zugerstrasse sowie im oberen Teil der Industrie- und Allmendstrasse geplant. Und auch für Vereine seien Möglichkeiten für Lokalitäten vorgesehen.

Insgesamt seien rund 200 Miet- und Eigentumswohnungen in der Grössenordnung von 2½ bis 5½ Zimmern über das ganze Quartier verteilt geplant. Dieser Wohnungsmix soll laut des Bebauungsplans zu einer Durchmischung im Quartier führen. Ausserdem sollen zehn Prozent davon preisgünstige Wohnungen sein. Der Längsbau entlang der Zugerstrasse biete von den Grundrissen im Erdgeschoss her, flexible Nutzungsmöglichkeiten wie beispielsweise für Ateliers an. Der geplante Doppelkindergarten werde im Rahmen der Baubewilligung noch konkret eingeplant, könne aber theoretisch in allen Gebäuden realisiert werden.

Das Quartier soll autofrei bleiben

Im Zentrum der Aussenanlage auf dem Crypto-Areal stehe die Idee eines Parks mit Wegen. Dies solle eine gut funktionale und gestalterische Verknüpfung zwischen der Siedlung, den Siedlungsräumen und dem Dorfbach ermöglichen. Ein wesentlicher Flächenanteil im Kern des Areals solle jedoch frei bleiben, um Baumstandorte zu ermöglichen. Biodiversität sei hierbei ein wichtiger Punkt: Dementsprechend würden die freien Flächen zwischen der geplanten Siedlung und dem Bach naturnah und ökologisch wertvoll gestaltet werden. Entlang der Strassen seien zudem Baumreihen und Begrünungen geplant.

So könnte der neue Gemeindeteil aussehen. Visualisierung: Dome Visual

Innerhalb des Quartiers solle ebenfalls viel Freiraum in Form von Spielflächen oder eines Platzes entstehen und somit den nachbarschaftlichen Austausch fördern. Der neue Gemeindeteil werde in die bestehenden Rad- und Fusswege eingebunden werden, steht weiter im Bebauungsplan. Die Wege blieben dabei öffentlich zugänglich. Das Quartier selbst soll autofrei bleiben, die Parkplätze sind hauptsächlich unterirdisch geplant.

Mehrwert für die gesamte Bevölkerung

Durch die offene Umgebungsgestaltung entstehe ein zusammenhängender Freiraum, der für die gesamte Steinhauser Bevölkerung einen Mehrwert bieten soll. Mit der Verankerung von preisgünstigem Wohnraum, Gewerbenutzungen und des Kindergartens entstehe so eine Siedlung für verschiedenste Nutzergruppen, welche die Durchmischung und die vielseitigen sozialen Strukturen von Steinhausen stärkt.

Voraussichtlich im Dezember sollen die Steinhauser Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung über den ordentlichen Bebauungsplan abstimmen können.