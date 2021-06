Steinhausen Baukredit, Rechnung und Nachtragskredite: Das steht an der Gemeindeversammlung an Wegen geänderter Rahmenbedingungen soll etwa ein Kredit über rund 500'000 Franken bewilligt werden. Vanessa Varisco 07.06.2021, 15.17 Uhr

Auf dem Sunnegrund-Areal in Steinhausen ist eine «innere Verdichtung» angesagt. Bild: Stefan Kaiser (18. August 2015)

In wohl allen Zuger Gemeinden werden in den nächsten Jahren die Schülerzahlen steigen; auch in Steinhausen ist das der Fall. Bereits an der letzten Gemeindeversammlung im Winter beschlossen die Anwesenden deshalb einen Baukredit für die Errichtung provisorischer Schulräumlichkeiten. Langfristig sollen jedoch nicht die Provisorien den Platzbedarf abdecken.



Für das Areal Sunnegrund beispielsweise fällte der Gemeinderat den Grundsatzentscheid, dass der neue Schulraum durch eine innere Verdichtung stattfinden soll. Das ursprüngliche Budget über 220'000 Franken für den Studienauftrag reichte aber nicht aus. Deshalb wird für den neuen ein Verpflichtungskredit über 496'000 Franken beantragt. Die Summe überschreitet die Entscheidungskompetenz des Gemeinderats, weshalb am nächsten Donnerstag die Gemeindeversammlung über diesen Kredit bescheiden wird.

Die Traktanden An der Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 10. Juni (Dorfplatz, 20 Uhr) stehen folgende Traktanden auf dem Plan: Protokoll; Verwaltungsbericht; Rechnung; Reglement Schularztdienst; Verpflichtungskredit Schulanlage Sunnegrund; Baukredit Misch- und Regenwasserableitung; Motion zur Abgabe von Grundstücken; Baukredit Regenwasserableitung.

Höhere Qualität wird angestrebt

Der Grund für den Nachtragskredit ist der Vorlage zur Gemeindeversammlung zu entnehmen. Das bisherige Raumprogramm wurde überarbeitet, da die Schulraumplanung von 2019 als Grundlage diente. Nach der Überarbeitung ist ein Raumbedarf von zusätzlichen acht Klassenzimmern sowie von weiteren Räumlichkeiten, beispielsweise Räume für den Mittagstisch (Schule plus) und die Schulsozialarbeit, ein Multifunktionsraum oder ein Medialabor für den Informatikunterricht, ausgewiesen.

Ein neuer Studienauftrag habe den Vorteil, dass die Auftraggeber ‒ und damit vor allem die künftigen Nutzer ‒ in einem zweiten Schritt gezielter Einfluss nehmen können auf die Entwicklung. So können die Begleitteams gemäss Vorlage mittels zwei Zwischenbesprechungen besser begleitet werden, beziehungsweise solle vermieden werden, dass zu ähnliche oder «unbrauchbare» Lösungsvorschläge resultieren. «Um eine höhere Qualität zu gewährleisten, wird zudem vorgeschlagen, acht statt fünf Teams nach der Präqualifikation auszuwählen. All diese Änderungen führen dazu», heisst es weiter in der Informationsbroschüre. Ziel ist es, den Studienauftrag bis im Sommer 2022 abzuschliessen. Anschliessend beginnt die Vorbereitung, damit ein Projektierungskredit beantragt werden kann.

Parteien stehen hinter dem Vorschlag

Die Steinhauser Parteien befürworten das Traktandum im Grundsatz. Der Präsident der ortsansässigen SVP, Stefan Sandoz, sagt dazu: «Trotz einiger diskutierter Punkte, zum Beispiel die nicht nachvollziehbare Erhöhung der Teilnehmerzahl von fünf auf acht, stimmen unsere Stimmberechtigten der Vorlage zu.» Auch die FDP und die CVP bejahen das Vorhaben. Die Grünen sowie die Steinhauser SP waren nicht erreichbar.