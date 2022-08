Betrunkener prügelt in Steinhausen auf Zug ein

Steinhausen Betrunkener prügelt auf einen Zug ein – hoher Sachschaden Die Zuger Polizei nahm den 36-Jährigen in der Nacht nach den 1.-August-Feierlichkeiten fest. 03.08.2022, 16.23 Uhr

Es gingen mehrere Fenster zu Bruch. Bild: Zuger Polizei/PD

Diese Meldung eines kuriosen Vorfalls hat die Zuger Polizei am Mittwochnachmittag verschickt. Der Sachverhalt: In der Nacht auf den 2. August ist bei der Einsatzleitzentrale die Meldung eingegangen, «dass ein Mann am Bahnhof Steinhausen auf einen abgestellten Personenzug einschlägt».