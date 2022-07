Steinhausen Bunt, vielfältig und «heimelig» – so war das diesjährige Waldstock Openair Spektakel Über vier Tage fand am idyllischen Waldrand in Steinhausen die 22. Ausgabe des Waldstock Openair Spektakels statt. Wir machten einen Augenschein vor Ort. Sabina South Jetzt kommentieren 31.07.2022, 21.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein bunter Mix aus Comedy, Musik, Artistik und Filmen verspricht der Flyer des Waldstockfestivals in Steinhausen, das bereits am Donnerstagabend begann. Der frühe Samstagnachmittag gehört jedoch den Familien, das merken die Besuchenden schon beim Veloparkplatz vor dem Festivalgelände. Kindervelos und etliche Anhänger häufen sich neben dem Maisfeld an. Vis à vis steht der Klängbus bereit für intime Kostproben-Konzerte im Bauch des Fahrzeuges. Da stören auch die dunklen Wolken nicht, die langsam, aber sicher aufziehen.

Im Festivalgelände angekommen, lockt Fräulein Luises Stimme die Besuchenden zur Cubabar, am Bühnenrand hüpfen einige Kinder auf und ab. Wer Abenteuerlust verspürt, begibt sich mit der Pfadi Winkelried Cham-Steinhausen-Hagendorn und der Jungwacht und Blauring Steinhausen auf den abwechslungsreichen Postenlauf.

Ein Blick über das Festgelände. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022)

«Ich bin zum ersten Mal hier und es gefällt mir so», sagt Lukas Elsener aus Baar, der barfuss über verschiedene Materialien lief. «Es war so weich, richtig cool» freut sich der 9-Jährige und holt sich anschliessend mit seinem Gotti eine Glace.

Das Festgelände ist liebevoll geschmückt

Das Waldstock Openair war gut besucht – von klein und gross. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Auf das vielfältige Angebot ist das Festival stolz. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Klein und Gross fanden besondere Attraktionen. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Liebevolle Deko durfte nicht fehlen. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Die Band im Bild: Frischfisch. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Sie lauschen dem Konzert der Band Frischfisch. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Auch diese beiden jungen Besuchenden lauschten Frischfisch. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Der Kindernachmittag zog viel Publikum an. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Die Musikerinnen und Musiker von Frischfisch begeisterte das junge (und ältere) Publikum. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Dieses Jahr wurde ausschliesslich bargeldlos bezahlt am Festival. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Offenbar waren Velos beliebt für die Anreise ans Waldstock Festival. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Die Stimmung war locker und sommerlich–fröhlich. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Die Zuschauerränge waren beim Konzert von Frischfisch gut gefüllt. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Von oben lässt sich natürlich mit Aussicht geniessen. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Waldstock – dieses Jahr war es bereits die 22. Ausgabe. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Die Deko war aufwändig und liebevoll. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Ein Blick auf das Festgelände. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Bunte Ballons und gute Laune durften nicht fehlen. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Der Familiennachmittag zog tatsächlich viele Familien an. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022) Diese Bühne wurde mit einem bunten Programm bespielt. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022)

Vor einigen Wochen herrschte noch akute Helfernot beim Aufbau des Openairs (wir berichteten). Ein Blick aufs Festivalgelände offenbart, dass sich diese Angst mottogetreu in Luft (-und Wolken ) aufgelöst hat. Das Gelände ist liebevoll und detailliert dekoriert. Wie in Disneys Filmklassiker «up» schwebt über den Wolken beim Essensstand ein Haus an einem Strauss bunten Luftballons. Pegasus, obwohl nicht musikalisch als Band präsent, erhält immerhin als Kuscheltier einen Auftritt.

Ein bunter Bote des fröhlichen Treibens. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022)

Auch das legendäre Jassturnier ist im vollen Gange, schliesslich sucht der Wanderpokal ein neues temporäres Heim. Apropos Heim: Das Waldstockfestival hat durchaus etwas «heimeliges» an sich. Tobias Glauser, Präsident des Organisationskomitees sagt:

«Ich denke, die Essenz dieses Openairs ist auch der vertraute Ort.»

Hier treffen sich alte Freunde aus der Umgebung, Alt und Jung verbringen eine friedliche Zeit zusammen. «Das Programm spricht viele Generationen an», fügt Glauser an.

Die Band Frischfisch begeisterte am Samstagnachmittag Besuchende aller Alterskategorien. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 30. Juli 2022)

Vielfalt ist tatsächlich Programm

Allmählich wird es dunkel und die jüngeren Generationen machen sich auf den Weg zu ihren Fahrrädern. Nun ist Zeit für das restlos ausverkaufte Abendprogramm. Santrofi, die achtköpfige ghanaische Formation, bringt eine ungeheure Energie auf die grosse Bühne und animiert die Zuschauenden zum Tanzen.

Der Flyer hält, was er bezüglich Vielfalt verspricht: Während Santrofi rasanten Highlife-Funk und polyrhythmische Afrobeats inszeniert, läuft ein isländischer Film am anderen Ende des Geländes. Dieses Jahr ist das Bar-Hopping für Trinkfreudige übrigens besonders unkompliziert. Zum ersten Mal kann man am Festival nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Alle Besuchenden tragen an ihrem Eintrittsbändel einen Chip, den sie vorher mit Geld aufladen können. So kann sorgenfrei und entspannt bis in die frühen Morgenstunden getanzt und «getobt» werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen