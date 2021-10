Steinhausen Christbäume aus regenerativer Landwirtschaft: Mit besserem Gewissen Weihnachten feiern Der Landwirt Beda Schlumpf besprüht seine Christbaumkulturen seit diesem Jahr mit Komposttee und Mikroorganismen statt mit Pestiziden, Fungiziden und Dünger. Bisher sind die Resultate erfolgversprechend. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Beim Besuch von Beda Schlumpfs Christbaumkulturen in Steinhausen fallen selbst dem Laien zwei Merkmale sofort ins Auge: Die aktuelle Christbaumgeneration strotzt vor sattgrüner Gesundheit und die Bäume teilen sich den Boden mit üppigen Rasenflächen. «In Dänemark, wo viele der auch hierzulande verkauften Christbäume herkommen, vertritt man die Ansicht, dass Rasen den Bäumen die Nahrung streitig machen würde», erklärt Schlumpf. Deshalb würden die Böden dort mit Herbiziden gespritzt, um jegliche Art der Wuchskonkurrenz zu bekämpfen.

«Das hat aber katastrophale Folgen für die Böden.»

Denn viele Kleintiere und Mikroorganismen, die für die Bodenbewirtschaftung und die Nahrungsaufnahme der Bäume unverzichtbar seien, würden ebenfalls zerstört werden. «Diese Böden sind buchstäblich tot und müssen künstlich gedüngt werden, damit überhaupt noch etwas wächst.»

Wenn Beda Schlumpf aus Steinhausen den Komposttee ausbringt, sprechen ihn manchmal Beobachter darauf an. «Sie meinen dann, es seien Pestizide», sagt der Landwirt. Gerne klärt er sie dann darüber auf, dass es sich um biologischen Komposttee handelt.



Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 22. Oktober 2021)

Komposttee mit Mikroorganismen

Der Steinhauser Bauer beschreitet andere Wege. Er hat seinen Betrieb mit Direktvermarktung vor vier Jahren auf regenerative Landwirtschaft umgestellt. Auf vier Hektaren pflanzt er unter anderen Nordmann-, Nobilis-, Blau-, Rot-, Weiss und Korktannen an. Alle drei Wochen besprüht Schlumpf seine Kulturen mit einem speziellen Komposttee – mit Mikroorganismen und Glukose angereichertem Kompost –, der in der eigens dafür entwickelten Kompostteemaschine während 48 Stunden vor sich hin köchelt. Dadurch vermehrt sich die Mikroflora des Kompostes.

«So verbessern wir die Vitalität der Pflanzen, damit sie Abwehrkräfte gegen äussere Einflüsse bilden.»

Ein positiver Nebeneffekt sei die Schonung der natürlichen Fressfeinde wie etwa des Mauswiesels oder des Marienkäfers. Manchmal werde zusätzlich etwas Steinmehl beigemischt. «Dieses verklebt die Baumläuse, die anschliessend von den Vögeln gefressen werden.» Für Letztere sei dies nicht etwa gefährlich, sondern lediglich eine stärkende Extraportion Proteine.

Landwirt Beda Schlumpf aus Steinhausen.

Bild: Patrick Hürlimann

Sämtliche dieser Substrate sowie die Teemaschine bezog er von der EM (Effektive Mikroorganismen) Schweiz AG. Zusätzlich schaffte der Landwirt ein grosses Spritzfass an, mit dem er die Mischung über seine Bäume sprüht. «Die Anschaffungskosten betrugen 25'000 Franken. Die jährlichen Betriebskosten sind mit 6000 Franken rund doppelt so hoch wie früher.» Dazu kommt die Mehrarbeit durch die Bewirtschaftung der Rasenflächen, was etwa einem 20 bis 30 Prozent-Pensum entspricht. Dennoch sind Schlumpfs Weihnachtsbäume mit 40 Franken pro Laufmeter nicht teurer als andere am Markt.

Beda Schlumpfs Sprühanlage hat eine grosse Reichweite.



Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 22. Oktober 2021)

«Der Einsatz von Pestiziden ist immer günstiger als alle anderen natürlichen Massnahmen», bestätigt Ueli Rothenbühler der EM Schweiz AG. «Wenn man aber die negativen Auswirkungen der Pestizide und Herbizide auf den Boden oder die Umwelt betrachtet, dann ist der Einsatz dieser Fermente längerfristig günstiger.» In Spezialkulturen sei deren Einsatz vielfach schon im ersten Jahr günstiger.

Stark boomender Sektor

Agraringenieur Ueli Rothenbühler, Geschäftsführer von EM Schweiz AG. Bild: PD

«Die regenerative Landwirtschaft ist ein stark boomender Sektor, der mit unterschiedlichen Massnahmen möglichst ohne Chemie auskommen, den Boden und die Umwelt schonen und CO 2 im Boden fixieren will», fasst Rothenbühler zusammen. Dadurch würden die Pflanzen gesünder und natürlich wachsen.

«So braucht der Bauer weniger Chemie zur Pflege und Gesunderhaltung der Pflanzen.»

Neben dem Komposttee vertreibt das Unternehmen auch weitere EM-Produkte. Damit könnten alle Kulturen nach den Richtlinien der regenerativen Landwirtschaft behandelt werden, so Rothenbühler. «Einzig in Spezialkulturen sind noch wenig Erfahrungen vorhanden, sodass hier situativ von uns Konzepte erarbeitet werden. Dies auch bei den Christbaumkulturen auf dem Betrieb Schlumpf.»

Erfolgreiche Zuger Pioniere Im Kanton Zug organisiere die heutige Bionika AG seit dem Jahr 1994 Kurse für Humusmanagement und aerob gelenkte Kompostierung, führt Ueli Staub, Geschäftsführer des Zuger Bauernverbands aus. «Deshalb gibt es bereits eine schöne Gruppe Zuger Landwirte, die seit rund 25 Jahren Humuswirtschaft oder auch Regenerative Landwirtschaft genannt betreiben.» Einige von ihnen würden Verbesserungen bezüglich der Bodenfruchtbarkeit beziehungsweise des Humusaufbaus feststellen. «Auf diesen Pionierbetrieben funktionieren Böden teilweise sogar selbstregulierend, was das Ziel der regenerativen Landwirtschaft ist.» Ein erfolgreiches Projekt, welches aus Kreisen dieser Landwirte entwickelt worden sei, sei die Herstellung und der Einsatz von Pflanzenkohle, so Staub weiter. «Das Projekt Pflanzenkohle der Familie Keiser, Verora AG mit dem Namen ‹4 Fliegen auf einen Streich› gewann im Jahr 2019 den Agropreis.» Seit gut vier Jahren würden sich immer mehr neue Zuger Landwirte mit regenerativer, Humus aufbauender Landwirtschaft beschäftigen. «Das Landwirtschaftliche Bildungs- und Beratungszentrum Schluechthof LBBZ und die Zuger Biobauern gründeten im Jahr 2021 den Arbeitskreis Bodenfruchtbarkeit mit gegen 20 Teilnehmern.»