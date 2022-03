Steinhausen Das Café International bekommt zwei neue Leiterinnen und wird für Männer öffentlich Vor sechs Jahren haben die Freundinnen Samira Höhn und Tamara Didic das Café International als Abschlussprojekt eines Integrationskurses gegründet. Nun möchten sie die Leitung an zwei andere Steinhauserinnen weitergeben. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit 2016 organisierten die Freundinnen Tamara Didic (links) und Samira Höhn zweimal im Monat das Café International im Jugendtreffpunkt in Steinhausen. Bild: Maria Schmid (2. März 2022)

Frauen, die neu in die Schweiz ziehen, haben es oft nicht leicht, Anschluss in der Gemeinde zu finden oder Kulturunterschiede und Bräuche zu verstehen. Da hilft es, wenn man eine niederschwellige Anlaufstelle für alle offenen Fragen hat. Diese Anliegen haben die 55-jährige Samira Höhn und die 47-jährige Tamara Didic auch erkannt: 2016 gründeten sie in Steinhausen im Chilematt das Café International. Ein Treff, bei dem sich ausländische Frauen aus verschiedensten Nationen treffen und Fragen aus dem Alltag besprechen, Freundschaften schliessen sowie den anderen Frauen ihre Kultur näherbringen können.

Nach fünf erfolgreichen Jahren geben Höhn und Didic nun die Leitung an Marcela Pacheco ab. «Tamara hat einen neuen Job in der Suchtberatung in Zürich angenommen und hat deswegen nicht mehr viel Zeit für den Treff. Und ich möchte die Leitung nach fast sechs Jahren weitergeben. Ich werde aber gerne weiterhin zu Besuch kommen», so Höhn, die in Marokko geboren wurde. Die beiden Frauen kennen sich von der Schule plus in Steinhausen, einem familienergänzenden Angebot mit beaufsichtigter Betreuung der Kinder. «Wir haben uns bei der Arbeit kennen gelernt. Ich war Samiras Vorgesetzte. Mittlerweile sind wir gute Freundinnen geworden», so Didic.

Zur Eröffnung kamen 24 Frauen aus verschiedenen Nationen

Bei ihrer Arbeit an der Schule plus haben die beiden stets eng mit Eltern anderer Nationalitäten zusammengearbeitet, für sie übersetzt und dabei geholfen, die Schweizer Kultur besser zu verstehen. Durch diese langjährige Arbeit haben sie erkannt, was zur Integration von ausländischen Frauen im Alltag hilfreich ist. «Ausserdem spreche ich Arabisch, Französisch und Englisch, was ebenfalls sehr hilft», so Höhn. Vor einigen Jahren schickte sie Didic zu einem Kurs über Integrationskompetenz: «Für die Abschlussarbeit des Kurses beschloss ich das Projekt Café International, das es so im Kanton Zug noch nicht gab, in Steinhausen zu lancieren», erzählt Höhn. Didic fährt fort:

«Wir haben die Idee der Gemeinde vorgeschlagen. Die Steinhauser Abteilung Soziales und Gesundheit hat uns sofort unterstützt.»

Das ganze Projekt wird mittlerweile zusätzlich im Rahmen des kantonalen Integrationsprogramms (KIP) unterstützt.

Am Eröffnungstag 2016 kamen 24 Frauen aus verschiedenen Nationen zum Kaffeetreff, der zweimal monatlich am Donnerstag von 9 Uhr bis 11 Uhr im Jugendtreff Steinhausen stattfindet. «Beim Kaffeetrinken haben wir uns beispielsweise über das Schweizer Schulsystem, Traditionen und Events in Steinhausen unterhalten. Ausserdem haben wir die Frauen stets animiert, einen Deutschkurs zu machen», so Höhn weiter. Aber auch Yoga, ein kulinarischer oder musikalischer Abend mit Essen und Musik aus den verschiedenen Ländern oder ein gemeinsamer Brunch auf der Wiese vor dem Jugendtreff gehörten zum Programm.

Dafür geworben haben die beiden Frauen jeweils mit Flyern an der Schule, durch die Schulsozialarbeit oder im Steinhauser Gemeindeblatt «Aspekte.»

Künftig sind auch Männer willkommen

«Viele Frauen haben so Freundschaften geschlossen oder passen einander auf die Kinder auf und machen private Ausflüge», freut sich Didic. Dies, obwohl die Frauen sich zu Beginn der Treffen im Café International kaum untereinander verständigen konnten. «Es ist sehr schön zu sehen, wie sich viele der Besucherinnen mittlerweile prima auf Deutsch unterhalten können und dadurch auch Arbeitsstellen finden konnten», führt Höhn aus.

Mit Marcela Pacheco und Claudia Morales in der Leitung des Treffs, kommt das Projekt in gute Hände, findet Höhn: «Ich kenne die beiden von der Nachbarschaftshilfe.» In Zukunft möchten Pacheco und Morales das Café International auch für Männer öffnen und gemeinsam mehr Ausflüge an Kulturveranstaltungen machen oder Lauftouren in der Natur organisieren. «Ebenfalls haben sie künftig vor, neue Ideen der Frauen mehr ins Programm einzubringen», sagt Höhn abschliessend.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen