Steinhausen Das Gemeinsam-Wohnen-Projekt wurde vor rund anderthalb Jahren lanciert – mehr als die Hälfte der Bewohnenden ist schon wieder weg Vor rund anderthalb Jahren sind die ersten Mieterinnen und Mieter ins Gemeinsam-Wohnen-Haus der Wohnbaugenossenschaft Gewoba eingezogen. Mehr als die Hälfte ist schon wieder weg. Ein Augenschein. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Zusammen leben statt nebeneinander wohnen.» Das war das Motto, unter dem die Gewoba eine Premiere gewagt hat: das erste Gemeinsam-Wohnen-Haus auf Zuger Boden. Erbaut wurde das Haus an der Goldermattenstrasse in Steinhausen. Vier Stockwerke, neun Wohnungen, Minergie A.

Vor rund anderthalb Jahren zogen die ersten Mieterinnen und Mieter ein. Viele sind schon wieder weg. Was ist passiert? Zeit für ein Zwischenfazit.

In Steinhausen betreibt die Gewoba ein Gemeinsam-Wohnen-Haus. Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 4. Oktober 2022)

«Es gibt Dinge, die würden wir im Nachhinein ganz anders machen», sagt die Gewoba-Geschäftsführerin Esther Keiser. Die Gewoba habe sich an verschiedenen Beispielen in Zürich orientiert, wo das gemeinsame Wohnen seit Jahren funktioniert. «Wir wollten ein Experiment wagen und dieses Wohnmodell nach Zug bringen.»

25'000 Franken Budget für gemeinsame Räume

Ein Gemeinsam-Wohnen-Haus ist eigentlich eine bessere WG oder, wenn man so will, ein besserer Wohnblock. Den Unterschied macht der Grad an Privatsphäre: In WG gibt es davon zu wenig, in Wohnblocks zu viel. Gemeinsam-Wohnen-Häuser wie das in Steinhausen versuchen einen Zwischenweg.

Das Haus an der Goldermattenstrasse zählt neun komplett ausgestattete Wohnungen mit Küche und Bad. Sie kosten 1150 bis 2280 Franken im Monat und sind mit 30 bis 60 Quadratmetern relativ klein, aber geräumig und hell.

Eine Zweizimmerwohnung von innen mit Blick ins Grüne. Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 4. Oktober 2022)

Der Rest des Hauses ist für das «gemeinsame Wohnen» gedacht: Im Erdgeschoss gibt es einen Aufenthaltsraum, eine Küche und eine Werkstatt; im Garten ziehen die Mieterinnen und Mieter Gemüse, Beeren und Kräuter oder grillieren auf dem Sitzplatz; im Dachgeschoss gibt es Waschtürme und einen kleinen Fitnessraum, und von der Dachterrasse blickt man auf die Rigi.

Bewohner Dani an einer der regelmässigen Haussitzungen. Die Küche im Erdgeschoss lädt zu gemeinsamem Kochen ein. Bilder: Mathias Blattmann (Steinhausen, 4. Oktober 2022) Die Einrichtung ist modern. Auf dem überdachten Sitzplatz lässt es sich auch bei Regen grillieren. Das Haus verfügt über Solarzellen auf dem Dach des Sitzplatzes und an der Hauswand des Gebäudes. Der Gemeinsame Garten will gepflegt sein. Bewohnerin Andrea freut sich auf die Ernte. Für einen gemeinsames Spiel oder Fernsehabend ist die «Stube» im Erdgeschoss perfekt eingerichtet. Das Schild der Gewoba im Treppenhaus. Auf der Dachterrasse lässt es sich weit über Steinhausen hinausblicken. Die sonnige Dachterrasse lädt zum Verweilen ein.

«Gemeinsam wohnen» bedeutet dabei nicht nur, dass sich die Mieterinnen und Mieter die Räume teilen, sondern auch, dass sie sie gemeinsam einrichten oder umnutzen. 25'000 Franken haben sie von der Gewoba erhalten für Möbel, Vorhänge, Werkzeug.

Fast alle Mietenden sind wieder weg

«Wir haben die Gemeinschaftsräume extra nicht selber eingerichtet, weil wir wollten, dass die Mieterinnen und Mieter ein eigenes Konzept entwickeln, das zu ihnen passt», sagt Esther Keiser. «Aber damit haben wir ihnen ziemlich viel zugemutet.»

Schon nach elf Monaten kündigten die ersten ihre Mietverträge. Im Sommer 2022 zogen fünf Parteien beinahe gleichzeitig aus. Mittlerweile wohnen nur noch sieben Personen im Gemeinsam-Wohnen-Haus, die von Anfang an dabei waren. Esther Keiser:

«Einige haben sich das gemeinsame Wohnen wohl ‹rosaroter› vorgestellt, als es tatsächlich ist.»

Und die Gewoba hätte eigentlich mehrere Kennenlernanlässe geplant gehabt, die sie wegen Corona absagen musste. «Das war schade, denn so konnten sich die Mieterinnen und Mieter vor ihrem Einzug nicht wirklich kennen lernen, was fürs gemeinsame Wohnen natürlich zentral ist.»

Nun sind aber wieder alle neun Wohnungen besetzt. «Wir haben jetzt viele junge Leute mit WG-Erfahrung», sagt Esther Keiser. Die meisten sind um die 30 Jahre alt, alleinstehend oder kinderlos. Es gibt aber auch zwei Bewohnerinnen, die älter sind als 50.

Regelmässige Haussitzungen

Die jetzige Mieterschaft habe auch die Chance gehabt, sich vor dem Einzug zu treffen und auszutauschen. «So konnten die Interessierten abschätzen, ob dieses Konzept etwas für sie ist, und die Mieterinnen und Mieter konnten sie mit Fragen löchern.»

Esther Keiser ist zuversichtlich. Und so ist auch die Stimmung an den regelmässigen Haussitzungen, wo die Mieterinnen und Mieter ihr gemeinsames Wohnen planen und etwa regeln, wer sich um den Garten kümmert und wer den Müll rausbringt.

Die Mieterinnen und Mieter schätzen vor allem, dass sie sich in ihre eigenen Wohnungen zurückziehen und doch das Flair des Eigenheims geniessen können. Ein Mieter bringt es auf den Punkt: «Du hast die Vorteile eines Einfamilienhauses, bezahlst aber nur eine Wohnungsmiete.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen