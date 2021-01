Steinhausen Das Siegerprojekt für die neue Durchgangsstation steht fest Die Zuger Arbeitsgemeinschaft Kollektiv Juma Architekten GmbH / Studio W, Hünenberg, hat den Wettbewerb für die neue Durchgangsstation Steinhausen gewonnen. Das Team habe die Jury mit einem «einfachen und robusten Vorschlag» überzeugt. 28.01.2021, 11.45 Uhr

Bild des Modells mit dem Projekt Kägi & Fret, auf dem im Vordergrund die beiden neuen Gebäude der Durchgangsstation Steinhausen zu erkennen sind. Bild: PD

(rh) Am 26. September 2019 sprach sich der Zuger Kantonsrat für einen Objektkredit von 1,78 Millionen Franken für die Planung eines Ersatzneubaus der Durchgangsstation in Steinhausen aus. Ein Neubau für das im Jahr 1991 für rund 88 Asylsuchende erstellte Provisorium wird nötig, weil der heute 30 Jahre alte Komplex in baulicher, betrieblicher und hygienischer Hinsicht erhebliche Mängel aufweist.