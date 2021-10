Veloplus übernimmt Steinhauser Velogeschäft

Steinhausen Das Velogeschäft Rüegg geht nächstes Jahr in neue Hände über Der Fachhändler Veloplus übernimmt ab 1. Januar 2022 das Traditionsgeschäft an der Bahnhofstrasse 38 in Steinhausen. 26.10.2021, 11.30 Uhr

Inhaber Toni Rüegg in seiner Werkstatt. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 19. Februar 2021)

Die Suche nach einer Nachfolgeregelung des Familienbetriebs mit seiner über 100-jährigen Firmengeschichte war erfolgreich, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Veloplus, der Fachhändler für Velozubehör, Velos und E-Bikes, wird ab 1. Januar 2022 das Velogeschäft A. Rüegg in Steinhausen übernehmen. «Veloplus wird ab Januar das Fachgeschäft zu einem hochmodernen Veloplus-Laden umbauen und ab Frühling für Velofahrende aus dem Raum Zug der stationäre Ansprechpartner werden», heisst es in der Mitteilung.