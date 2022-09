Bio-Bauer ist vom Steinhauser Gemeinderat enttäuscht

Steinhausen Landwirt Beda Schlumpf verzichtet auf Pestizide, um das Trinkwasser zu schützen – besonders geschätzt wird das vom Gemeinderat nicht Da sich sein Land in der Grundwasserschutzzone beim Pumpwerk Höfen befindet, möchte Beda Schlumpf nicht riskieren, dass giftige Flüssigkeiten in das Trinkwasser gelangen. Dadurch entsteht für ihn ein Mehraufwand von rund 25’000 bis 30’000 Franken. Unterstützt wird er von der Gemeinde dabei nicht. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Das Wasserpumpwerk Höfen bei der Siedlung Guntenbühl in Steinhausen. Bild: Stefan Kaiser (14. September 2022)

Wenn sich die Parzelle eines Landwirtschaftsbetriebs innerhalb einer Grundwasserschutzzone befindet, müssen normalerweise Eigentumseinschränkungen, besondere Aufwendungen und Auflagen, die der Bauer oder die Bäuerin gezwungen ist einzuhalten, entsprechend entschädigt werden. Eine einheitliche Regelung und klare Empfehlungen sind dabei wichtig. Ansonsten kann es zu Spannungen zwischen den verantwortlichen Parteien kommen. Wie es seit einer Weile in der Gemeinde Steinhausen der Fall ist.

Das Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen (West) möchte das jetzige Schutzzonenreglement aus dem Jahr 1995 bei den Wasserpumpwerken anpassen. Eines der Pumpwerke ist das Pumpwerk Höfen neben der Wohnsiedlung Guntenbühl. Vier der Häuser der Siedlung standen bereits vor dem Pumpwerk, das 1972 erbaut wurde, auf diesem Grund. Eines davon ist das Bauernhaus des Landwirts Beda Schlumpf, bekannt für seine Christbaumkultur, das bereits seit 400 Jahren hier steht.

Beda Schlumpf. Bild: PD

Die Grundeigentümer und -eigentümerinnen in den Schutzzonen unterliegen Gesetzen wie beispielsweise einer Doppelrohr-Pflicht (Rohr in Rohr) bei Abwasserleitungen, damit nichts durchsickert. Alle fünf Jahre stehen Dichtigkeitsprüfungen von bestehenden Leitungen an. Sollten sie in schlechtem Zustand sein, müssen sie saniert werden. Ärgerlich dabei ist, dass sie selbst für diese Wartungsarbeiten zahlen müssen. Schlumpf sagt:

«Die Gemeinde sagte uns immer wieder, dass wir dafür Entschädigungen erhalten. Bis heute gab es keine offizielle Abmachung. Das ist enttäuschend. Insbesondere, weil die Aussagen des West und der Bauabteilung Steinhausen nicht deckungsgleich sind.»

Er hat vor einiger Zeit beispielsweise auf seiner Parzelle die Umgebung neu gestaltet und musste für schutzzonenkonforme Rohre 13’000 Franken aus der eigenen Tasche bezahlen.

Nachhaltiges Verhalten wird nicht belohnt

Das Land mit den Christbaumkulturen von Beda Schlumpf direkt neben dem Pumpwerk Höfen in der Wasserschutzzone. Bild: Stefan Kaiser (14. September 2022)

Schlumpf arbeitet seit Jahren auf seinem Land ohne jegliche Pestizide. «Gesetzlich sind zwar viele der Mittel in den Schutzzonen erlaubt, doch ich möchte nicht riskieren, dass giftige Flüssigkeiten in das Steinhauser Trinkwasser gelangen», erklärt Schlumpf. Deswegen hat er jährlich auch durch den zeitlichen Aufwand einen finanziellen Mehraufwand von rund 25’000 bis 30’000 Franken.

Der Landwirt macht das aus Überzeugung, auch wenn mit Baumölen gegen Läuse vorzugehen, viel mehr Durchläufe braucht und deutlich teurer ist. Für den Mehraufwand hat Schlumpf mehrmals beim West einen jährlichen solidarischen Beitrag von 3600 Franken beantragt – dieser Betrag wurde mit dem Berater der Landwirtschaftlichen Schule ermittelt – ohne Erfolg. Schlumpf weiter:

«Biologisches, nachhaltiges Verhalten wird in Steinhausen nicht belohnt. Denn ich sei quasi selbst schuld, wenn ich mehr ausgebe und mehr Arbeit aufwende.»

Dass dadurch die Qualität des Wassers in den Pumpwerken geschützt wird, ist dem «Grünen Steinhauser Gemeinderat», der verantwortlich für das West ist, wohl nichts wert, findet Schlumpf.

Landwirtende, die wegen der Schutzzonen nicht gleich bewirtschaften können, würden Entschädigungen bekommen. «Die Bauern in diesen Zonen sind beispielsweise beim Güllen eingeschränkt und haben dadurch einen Minderwert ihres Landes», führt Schlumpf aus.

Alle Landwirtenden müssen gleich behandelt werden

Beda Schlumpf wandte sich mit seinem Anliegen auch an das West, da er sonst wegen der Uneinigkeiten als Grundeigentümer bei der öffentlichen Auflage des erneuerten Reglements Einsprache erheben wird. Die schriftliche Antwort, die Schlumpf darauf von Manfred Rohrer, dem Betriebsleiter des West, erhalten hat, war für ihn inakzeptabel.

Die Betriebskommission (BK) des West habe sich gegen eine freiwillige jährliche Zahlung für Schlumpfs Christbaumkultur entschieden, da durch das Schutzzonenreglement keine Nutzungsbeschränkungen bei der Christbaumkultur entstehe und er freiwillig auf Herbizide verzichte.

Die BK und Rohrer würden das zwar sehr schätzen. «Wegen der Gleichbehandlung aller Landwirtschaftenden in den Schutzzonen werden nur die Nutzungsbeschränkungen, welche durch das Schutzzonenreglement entstehen, entschädigt», steht weiter in Rohrers Antwort, die unserer Zeitung vorliegt.

Die BK sei aber bereit, einen einmaligen Betrag für die freiwillige Rechtseinräumung und allfällige Umtriebe für 25 Jahre auszubezahlen. Diesen würden alle betroffenen Landwirte erhalten.

Vielen passt die Vorlage nicht

Mit einem Rechtsbeistand will Schlumpf das weitere Vorgehen planen. Er kommentiert das Angebot:

«Ich lasse mich vom West nicht für 5000 Franken kaufen.»

Auch andere Landbesitzerinnen und -besitzer beim Pumpwerk Höfen sind mit der Vorlage des erneuerten Zonenreglements nicht zufrieden. Wie beispielsweise Danielle und Reinhard Döbele. «Die Kosten für die Dichtigkeitsprüfungen dürfen nicht durch den Grundstückeigentümer getragen werden, da diese aus den erweiterten Anforderungen der Grundwasserförderung durch das West bedingt sind», steht in ihrem Schreiben an das Amt für Umwelt in Zug, das unserer Redaktion ebenfalls vorliegt.

So habe der Grundstückseigentümer wenige Meter neben der Liegenschaft der Familie Döbele diese Kosten nicht, weil die Grenze der Schutzzone sie trennt. «Uns die Mehrkosten aufzuerlegen, ist nicht akzeptabel. Die Dichtigkeitsprüfung ist wegen der Wasserversorgung erforderlich und auch sinnvoll. Aber diese Kosten müssen klar dem West als Betreiber der Anlage zugeschrieben werden», schreiben die Döbeles weiter.

Eine Anlage, die in der Wohnzone angesiedelt sei, unterscheide sich nun mal in den Betriebskosten von einer Anlage in einer Grün- oder Waldzone. «Würden die Grundstückseigentümer diese Kosten tragen, so wäre dies auch eine Subventionierung des Anlagenbetreibers West beziehungsweise des Wasserpreises von Steinhausen durch die Grundstückeigentümer», halten die Döbeles in ihrem Brief fest.

Fachpersonen haben individuelle Entschädigungen beziffert

Das jetzige Schutzzonenreglement und das aktualisierte Reglement sorgen teilweise für Nutzungsbeschränkungen bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen, die entsprechend entschädigt werden sollten, findet auch Manfred Rohrer. Er erklärt auf Anfrage:

«Im Frühjahr 2022 gingen Fachpersonen vom LBBZ Schluechthof zu den betroffenen Landwirten und haben individuell die Höhe der Entschädigung beziffert.»

Eine höhere Honorierung eines einzelnen Landwirtenden ist gegenüber den anderen unfair. «Das West überprüft die Wasserqualität im Netz und in den Pumpwerken regelmässig. Die Wasserqualität ist seit Jahrzehnten sehr gut», versichert er. Aus geologischen Untersuchungen ginge hervor, dass die tieferen Schichten im Boden im Gebiet der Pumpwerke Höfe und Zimbel sehr dicht und das Grundwasser gut geschützt sei.

«Alle sollten an einem Strang ziehen»

«Für die Berechnung der Entschädigungen gibt es zwei Werkzeuge: Die jährliche Zahlung für die Einschränkungen und eine freiwillige einmalige Zahlung für 25 Jahre für die freiwillige Rechtseinräumung und allfällige Umtriebe», erklärt Rohrer. Nach Abklärungen bei benachbarten Wasserversorgern habe das West sich entschieden, beide Werkzeuge zu verwenden. «Dies ist eine etablierte Praxis im Kanton Zug», erklärt Rohrer weiter.

In der Schweiz versuche man, den Spagat zwischen einer regenerativen Landwirtschaft und einem gewissen Grad an Selbstversorgung zu machen. Dies bei einem starken Bevölkerungswachstum und mit grossem Siedlungsdruck. Das ergebe ein komplexes Umfeld mit vielen Zielkonflikten. Rohrer:

«In diesem Umfeld wüscht sich das West eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft. Die Landwirtenden und die Wasserwerke sind für die Versorgung der Bevölkerung verantwortlich und sollten an einem Strang ziehen.»

