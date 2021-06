Diskussionen um einen Studienauftrag an der Gemeindeversammlung

Steinhausen Die Pläne für das Sunnegrund-Areal drehen eine weitere Runde Der Vorschlag des Gemeinderats überzeugte das Stimmvolk nicht. Es sollen weitere Optionen wie etwa Neubauten statt einer Verdichtung geprüft werden. Vanessa Varisco 10.06.2021, 21.37 Uhr

In der Gemeinde Steinhausen - im Bild das Bahnhofs-Areal - wurde besonders die Entwicklung des Schulraums zum grossen Thema. Bild: Maria Schmid (31. Mai 2021)

Freiluft-Ambiente an der Steinhauser Gemeindeversammlung: Wie sooft im Sommer fand auch dieses Jahr die Zusammenkunft auf dem Dorfplatz statt. Heuer erstmals unter einem neuen Zelt, was des schönen Wetters wegen allerdings überdrüssig schien.

Neben einem neuen Zelt war an der Seite des Gemeinderats auch ein neues Gesicht zu entdecken: Andreas Kalt wurde von Gemeindepräsident Hans Staub als temporärer Gemeindeschreiber vorgestellt. Dies, nachdem der bisherige Schreiber Thomas Guntli sein Amt per Ende Mai niedergelegt hatte. Ab September Cecil Balz wird ab September das Amt definitiv übernehmen.

Die Beschlüsse (vv) An der Gemeindeversammlung vom 10. Juni fällten die anwesenden 152 Stimmberechtigten folgende Beschlüsse: das Protokoll wurde genehmigt; der Verwaltungsbericht wurde zur Kenntnis genommen; ebenso wurde die Jahresrechnung gutgeheissen; dem Reglement über den Schulzahnarzt-Dienst stimmte man zu; der Verpflichtungskredit für die Verdichtung der Schulanlage Sunnegrund wurde abgelehnt; der Baukredit für die Umlegung der Regenabwasserleitung Oele wurde genehmigt; die Motion betreffend der Abgabe zweier Grundstücke wurde behandelt; der Baukredit für die Regenabwasserleitung in der Mattenstrasse und Umgebung wurde genehmigt.

In flottem Tempo wurden nach der Begrüssung die ersten vier Traktanden abgehandelt. Die Sondierung bei den Parteien vor der Versammlung liess bereits absehen, dass sie unumstritten waren.

Verdichtung oder Neubau?

Mehr Diskussionen gab es um das fünfte Traktandum für einen Verpflichtungskredit über knapp 500'000 Franken. Gemeindepräsident Hans Staub erörterte, dass der Kredit für einen zweistufigen Studienauftrag verwendet werden soll. Jener Studienauftrag hatte zum Ziel die Verdichtung auf dem Schulareal Sunnegrund aufzeigen. Ursprünglich angedacht war ein Studienverfahren. Der grosse Unterschied bestehe darin, dass die Gemeinde als Auftraggeberin in einem Studienauftrag «zielgerichteter» Einfluss nehmen könne, so dass «unbrauchbare» Lösungen verhindert werden können. Denn im Optimalfall werden auf dem Areal Aufstockungen und Anbauten vorgenommen.

Heinz Hug, ein Votant, störte sich daran, dass zwar die Kosten sehr ausführlich benannt würden, die Schilderungen zum Studienauftrag aber noch dürftig scheinen. In einem kurzem Abriss erläuterte er ausserdem, dass die Verdichtung auf dem Areal Sunnegrund nicht die beste Option sein könne. Auch die Variante eines Neubaus im Gebiet Matten müsse geprüft werden. Er stellte daher den Antrag den Verpflichtungskredit abzulehnen und überdies zwei Varianten zu prüfen: Einerseits die Verdichtung auf dem Sunnegrund-Areal und besagter Neubau im Gebiet Matten. Zu einem späteren Zeitpunkt solle dann die Bevölkerung über die bessere Variante bescheiden können.

Anregungen gab ein weiterer Votant: So solle ergänzend geprüft werden, dass auf dem Areal Sunnegrund ein Neubau entstehen könne. Gemeinderat und Votant lieferten sich ein Hin und Her, mit der Frage in wessen Kompetenz es nun läge, über Verdichtung oder Neubau zu entscheiden.

Ergebnis der Abstimmung: Der Verpflichtungskredit wurde zurückgewiesen und der Gemeinderat muss noch einmal über die Bücher. Konkrete Anträge darüber, welche Ergänzung gemacht werden sollen, kann die Gemeindeversammlung allerdings nicht stellen.