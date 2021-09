Steinhausen Die Überbauung Oele wird mit dem Label Schweizer Holz ausgezeichnet Bei den drei Wohngebäuden wurde zu 92 Prozent Schweizer Holz verwendet. Dafür wird die Bauherrschaft von der Lignum Holzwirtschaft Schweiz ausgezeichnet. Die Überbauung ist eine der ersten im Kanton Zug, welche das Label erhält. Tijana Nikolic 15.09.2021, 18.00 Uhr

Melanie Brunner (links) von der Lignum Holzwirtschaft Schweiz überreichte Esther und Kurt Struzina, Vertreter der Bauherrschaft Konsortium Familie Zürcher, das Label Schweizer Holz für die Überbauung Oele. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 14. September 2021)

In einem kleinen, festlichen Rahmen mit rund einem Dutzend Gästen erhielten Esther und Kurt Struzina als Vertreter der Bauherrschaft Konsortium Familie Zürcher von der Lignum Holzwirtschaft Schweiz das Label Schweizer Holz für die Überbauung Oele an der Hochwachtstrasse in Steinhausen verliehen. Die Überbauung ist eine der ersten im Kanton Zug, welche dieses Label erhält.