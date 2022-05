Steinhausen hat die Fasnacht in den Frühling verlegt – das kam an

Steinhausen Ein Hauch von Karneval in Rio – ein Dorf holt die Fasnacht in den Frühling Der in den Frühsommer verlegte 5. Jahreszeit-Umzug war ein voller Erfolg und wird als einmaliges Spektakel in Erinnerung bleiben. Hansruedi Hürlimann 15.05.2022, 11.19 Uhr

Für Steivater Pädi I. ging das Motto «Bock Füür Fasi» mehr als in Erfüllung. Er zeigte sich der «Zuger Zeitung» gegenüber hocherfreut, dass seine Amtszeit mit diesem Anlass die Krönung erleben durfte. Insgesamt nahmen 20 Gruppen am Umzug teil, darunter auch Gäste von ausserhalb der Gemeinde. Nebst den Gast-Guggern war auch die Zunft der Letzibuzäli als Gastformation dabei, was einer langjährigen Tradition entspricht.

Die Fasnacht Steinhausen wird für einmal zum kunterbunten Sommerfest. Mathias Blattmann (14. Mai 2022)

Den Hauptharst bildeten jedoch einheimische Teilnehmer, von den Kleinen in der Spielgruppe und im Kindergarten bis hin zu altgedienten Fasnächtlern, die mit immer pompöseren Wagenbauten oder Maskeraden um die Aufmerksamkeit des Publikums buhlten. Konfettis in allen Farben gehörten ebenso dazu wie die Süssigkeiten, die von den Wagen geworfen wurden. Für die Zuschauer gab es einen gratis Flyer, auf einen Plakettenverkauf wurde verzichtet.

Der Dorfkreisel als Festplatz

Das Areal der stillgelegten Crypto erwies sich als idealer Ort für die Besammlung. Von dort startete der Umzug, angeführt von der Guggenmusik der Straccer in Richtung auf das Dorfzentrum. Je näher man sich dem Zentrumskreisel näherte, desto dichter wurden die Zuschauerreihen, und die Stimmung entsprach durchaus derjenigen an der herkömmlichen Fasnacht im Winter. Ein wesentlicher Unterschied war das warme Frühsommerwetter, was dem Geschehen einen Hauch des Karnevals von Rio verlieh und die Eisheiligen vergessen liess.

Strassen werden gesperrt und der Verkehr grossräumig umgeleitet, damit dem Fest genug Platz geboten wird. Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 14. Mai 2022) Kurze Hosen statt langer Gwändli. Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 14. Mai 2022) Konfetti flog reichlich. Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 14. Mai 2022) Schon lange hat sich Felix Büeler (im Bild) auf die spezielle Fasnacht gefreut. Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 14. Mai 2022) Spass-Lüten, der Name ist Programm. Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 14. Mai 2022) Bereits nach 13 Uhr heizte Benjamin Kohler alias DJ BK den Besuchern des Umzugs ein. Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 14. Mai 2022) Ein pompöses Kleid, das für viel Aufsehen sorgte, trug Dominique Messmer von der Gruppe Aliens aus Mettmenstetten. Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 14. Mai 2022) In Scharen säumte das Publikum die Strassen. Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 14. Mai 2022) Bereit fürs Foto: die Gruppe Refresh Anker 11 mit dem Motto Refresh für de Spezial Alas aus Steinhausen. Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 14. Mai 2022) Frühling liegt in der Luft. Es ist wahrlich ungewohntes Fasnachtssetting. Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 14. Mai 2022) Pegel laut – Stimmung top. Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 14. Mai 2022) «Abschuss» in Richtung Zuschauer. Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 14. Mai 2022) Emma Huwyler freute sich, endlich wieder Konfetti werfen zu dürfen und das bei sommerlichen Temperaturen. Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 14. Mai 2022) Ein Sombrero – für einmal mehr als passend. Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 14. Mai 2022) Das wäre jetzt wohl ein typisches «Platzkonzert». Bild: Mathias Blattmann (Steinhausen, 14. Mai 2022)

Nach dem Umzug versammelten sich die Wagen beim Bahnhof, und diejenigen, die am sogenannten Wagendorf teilnahmen, kamen zurück ins Dorfzentrum. Dort bildete sich um den Kreisel ein echter Festplatz, der zum Essen, Trinken und gemütlichem Zusammensein einlud. Und dies ohne Gefahr durch den Verkehr, wurde dieser doch umgeleitet. Das OK Umzug achtete darauf, dass die Preise für den Ausschank den Vorgaben entsprechend eingehalten wurden und dass der Festbetrieb um Mitternacht eingestellt wurde.

Umfassende Vorarbeit

Die Verlegung des Fasnachtsumzugs in den Monat Mai stiess in der Bevölkerung nicht überall auf Zustimmung, wie vom Vorstandsmitglied Christina Lacher zu erfahren war. Die meisten Reaktionen seien jedoch positiv gewesen, so ihre Erfahrung. Tatsache ist, dass dieser Event für die Verantwortlichen mit erheblichem Aufwand verbunden war.

«Eine echte Herausforderung waren die Vorbereitungen»,

sagte Roland Lacher, langjähriger und erfahrener Präsident der Steigrindfasnacht. Der Ablauf musste in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Gremien erarbeitet werden, insbesondere mit der Gemeinde und den Guggenmusiken der Straccer und Steischränzer. Ohne deren Unterstützung hätten wir das Ganze nicht stemmen können, so sein Fazit. Umso erfreuter zeigte er sich bei einem entspannten Drink über einen gelungenen Anlass, der als einmalig angedacht ist.