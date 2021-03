Steinhausen Einbruch in ein Verkaufsgeschäft – mehrere zehntausend Franken Beute In der Nacht auf Donnerstag, 11. März, ist eine unbekannte Täterschaft in ein Verkaufsgeschäft eingebrochen. Sie entwendeten zahlreiche elektronische Geräte. 11.03.2021, 11.43 Uhr

(haz) Der Einbruch ereignete sich laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörde in der Nacht auf Donnerstag, 11. März, an der Hinterbergstrasse in der Gemeinde Steinhausen. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich kurz nach 3.15 Uhr durch den Haupteingang gewaltsam Zutritt in das Verkaufsgeschäft.