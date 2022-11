Vereine/Verbände Steinhausen feiert Schützenkönige Und es sind die Gleichen wie letztes Jahr – René Wild und Ringo Weber konnten nicht übertroffen werden. 29.11.2022, 18.06 Uhr

Die «alten» und neuen Schützenkönige: René Wild (links) und Ringo Weber.

Es gehört zu den Gepflogenheiten der Schützen, ihre Schiesssaison mit dem traditionellen Absenden abzuschliessen. Dies taten am Freitagabend auch die Mitglieder der Schützengesellschaft Steinhausen zusammen mit ihren Partnerinnen oder Partnern im Restaurant Schnitz und Gwunder.

Nach einem feinen Nachtessen übernahm Schützenrat René Wild die Rangverkündigung der 300-Meter-Wettkämpfe. Mit amüsanten Details zu den jeweiligen positiven oder auch mal negativen Resultaten brachte er die Betroffenen und die Versammlung zum Schmunzeln. Grossmehrheitlich setzten sich aber doch die Treffsichersten der Saison auch beim «Ende Feuer» – dem Endschiessen – durch.

So gewann im Glückstich Simon Meier vor René Wild und Rolf Blaser, im Schnellstich René Wild vor Stefan Turnwald und Walter Steiner, im Gabenstich Bruno Elsener vor René Wild und Rolf Blaser und im Endstich René Wild vor Stefan Turnwald und Anton Zgraggen. Bei den Junioren schwang Jonas Hausheer vor Paul Laiacono und Janick Schenk obenauf. Sie alle wurden mit einem Geschenk ab dem Gabentisch belohnt.

Vermehrt machen Frauen und Jugendliche mit

Weiter war die Reihe an Ringo Weber, dem Obmann der Disziplin Luftgewehr 10 Meter. Erfreut zeigte er sich besonders über die Tatsache, dass vermehrt auch Frauen und Jugendliche mitmachen und dies bereits recht erfolgreich.

Die Besten waren schliesslich: Im Gabenstich Nathalie Marrandino vor René Wild und Walter Steiner, im Schnellstich Ringo Weber vor Reto Michel und Nathalie Marrandino, im Glückstich Michael Uebelhart vor Walter Steiner und Ringo Weber und im Endstich Walter Steiner vor Ringo Weber und Nathalie Marrandino. Sie alle erhielten auch da den verdienten Applaus und ein Geschenk.

Nur knapp am Titel vorbei

Gespannt war man am Schluss auf die Bekanntgabe der Schützenkönige. Gewertet wurden dazu die Resultate des Gabenstichs, des Schnellstichs und Teile des Endstichs. Im Verlaufe der einzelnen Wettkämpfe zeichnete sich ab, dass sich die letztjährigen Sieger wieder durchsetzen werden. Ganz knapp war es allerdings in der Disziplin Luftgewehr. Nathalie Marrandino war auf dem Weg, erste Schützenkönigin zu werden – in der Endauswertung fehlte ihr dann lediglich ein winziger Punkt.

Das Vereinsjahr bestand natürlich nicht nur aus dem Endschiessen, sondern auch aus lokalen und auswärtigen Wettkämpfen, die zur Jahresmeisterschaft zählten. Spannung war auch hier angesagt, waren es doch zehn Wettkämpfe, die gewertet wurden. Und es war einmal mehr René Wild, der sich durchzusetzen vermochte und wieder Jahresmeister wurde. Ein Ausblick auf die neue Saison 2023 rundete den geselligen Abend ab, verbunden mit den besten Wünschen für allseits «Guet Schuss».

Für die Schützengesellschaft Steinhausen: Hans Schaller