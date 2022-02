Neue Steinhauser Waldhütte aus Holz aus dem eigenen Wald

Steinhausen Für die neue Waldhütte wird 85 Prozent Holz aus dem eigenen Wald genutzt Die Bauarbeiten der Steinhauser Waldhütte sind in vollem Gange. Gesetzt wird dabei auf regionales Holz, das sich nach dem Abholzen natürlich regeneriert. Bis Ende März soll die Hütte fertig sein. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

So sollte die neue Steinhauser Waldhütte aus 85 Prozent Steinhauser Holz nach dem Bau Ende März aussehen. Visualisierung: PD

Zurzeit wird die neue Steinhauser Waldhütte gebaut. Die Arbeiten dazu haben Anfang November begonnen. Bestehen wird sie aus 85 Prozent Holz von Fichten und Tannen aus dem Steinhauserwald. «Rund 100 Kubikmeter werden für die Waldhütte benötigt», sagt Beda Schlumpf, Präsident der Waldgenossenschaft Steinhausen.

Der Wald habe einen natürlichen Zuwachs von über 700 Kubikmetern pro Jahr. «Daher besteht kein Bedarf, diese Bäume zu ersetzen. Das regelt die Natur», erklärt Schlumpf. Auch Holz aus anderen Wäldern würde sich für die Waldhütte eignen. «Für die Waldgenossenschaft Steinhausen ist es aber der Königsweg, dieses Projekt mit dem eignen Holz zu erstellen», sagt der Präsident der Waldgenossenschaft stolz.

So sieht die momentane Baustelle der Waldhütte aus. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 01. Februar 2022)

Die Bodenplatte und Erschliessungen sind bereits erstellt. «Die Firma Abt Holzbau aus Baar hat nun vor Ort mit den Arbeiten begonnen. Wir befinden uns im Zeitplan und die Hütte sollte bis Ende März fertig sein», führt Schlumpf weiter aus. Momentan fehle noch eine elektronische Komponente für die Türe, welche vermutlich erst zu einem späteren Zeitpunkt geliefert werden kann.

Die Arbeiten an der Hütte haben letzten November begonnen. Bild: Urs J. Odermatt

«Das Holz wurde gemäss einer Stückliste von uns eingeschnitten, technisch getrocknet und gehobelt. Die Innenverkleidung und die Dachschalung wurden zusätzlich profiliert», sagt Daniel Abt, Geschäftsführer der Abt Holzbau AG in Baar und Vertreter der Waldgenossenschaft Steinhausen. Seine Firma hat die Waldhütte bereits in der Planungsphase als digitalen Zwilling im 3D-Modell aufgezeichnet und dargestellt. «Aus dem Modell konnten wir in der Ausführungsphase per Knopfdruck Stücklisten, 2D-Ansichten, Visualisierungen und verschiedenste Informationen generieren», so Abt.

Die alte Steinhauser Waldhütte musste abgerissen werden, weil sich ein Neubau besser als eine Sanierung geeignet hat. Bild: Urs J. Odermatt

Dann wurden die einzelnen Bauteile anhand der erstellen Pläne zugeschnitten und bearbeitet. «Die Wände wurden zu Elementen, inklusive der Wärmedämmung, der Dampfbremse und der Fassadenfolie, vorgefertigt. Auch für die Schindelfassade haben wir Elemente vorfabriziert, welche auf dem Bau an die Elementwände montiert und ergänzt werden», zählt Abt auf. Die Dachkonstruktion wird konventionell erstellt, da Teile des Daches für die Montage des vandalensicheren WC-Containers offen gelassen werden müssen. Abt:

«Wir sind im Zeitplan. Die Waldhütte wird am 1. April der Waldgenossenschaft übergeben.»

Aufwendiger Prozess, der gerne geleistet wird

«Unsere Idee, die Steinhauser Waldhütte konsequent aus Steinhauser Holz zu realisieren, hat der Bauherrschaft sofort gut gefallen. Gerade heute mit der erschwerten Rohstoffverfügbarkeit und der daraus folgenden extremen Teuerung werden einheimische Rohstoffe attraktiver», so Abt weiter. Der Prozess, definierte Bäume für ein Projekt zu verarbeiten, sei aufwendiger als die Beschaffung ab Lager: «Wir haben diesen Ablauf aber mit Freude durchgespielt und können so einen Beitrag zu einer ressourcenschonenden Produktion leisten.» Als zertifizierter Anbieter von Schweizer Holz seien sie dazu gut gerüstet.

«Eine Einweihung der Waldhütte werden wir an der Generalversammlung im März mit unseren Genossenschaftern und der Gemeinde Steinhausen absprechen und vermutlich zusammen mit der offiziellen Einweihung des Informationskonzeptes Steinhauser Wälder in den Frühsommer 2022 legen», sagt Schlumpf abschliessend.

Der aktuelle Stand des Baus sowie weitere Bilder sind auf der Facebook-Gruppe «6312 Steinhausen ZG» abrufbar.

