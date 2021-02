Steinhausen Islamische Gemeinschaft will im Industriegebiet ein neues Take-away eröffnen Aus dem bisherigen Vereinslokal an der Sumpfstrasse 1 soll ein Restaurant werden. Damit will der Verein einen Begegnungsort für die breite Bevölkerung schaffen. Rahel Hug 18.02.2021, 17.36 Uhr

In diesem Gewerbebau an der Sumpfstrasse 1 soll das neue Take-away entstehen. Bild: Maria Schmid, Steinhausen, 18. Februar 2021)

Berufstätige, die im Gebiet Ammannsmatt an der Grenze zwischen Zug und Steinhausen arbeiten, werden bald ein neues Take-away-Angebot in ihrer Umgebung haben. An der Sumpfstrasse 1 plant der Verein Islamische Gemeinschaft Zug ein neues Restaurant sowie ein Take-away. Das Baugesuch für die Umnutzung des Vereinslokals in einen Gastronomiebetrieb liegt aktuell in Steinhausen öffentlich auf. «BKC Saray» lautet der Name des neuen Lokals, wie aus dem Betriebskonzept hervorgeht.