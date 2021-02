Steinhausen Mann stirbt bei Wohnungsbrand In einer Wohnung an der Allmendstrasse ist ein Mann bei einem Brand ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug und die Zuger Polizei haben die Ermittlungen zu den Umständen sowie der Brandursache aufgenommen. 18.02.2021, 15.07 Uhr

Die Einsatzkräfte beim Wohnungsbrand an der Allmendstrasse in Steinhausen. Bild: Zuger Polizei

(haz) Kurz nach 5 Uhr ging am Donnerstag, 18. Februar 2021, bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, dass es in einer Wohnung an der Allmendstrasse in Steinhausen brenne. Beim betroffenen Gebäude handelte es sich laut Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden um ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus. Aufgrund dieser Meldung rückten sowohl die Feuerwehr Steinhausen wie auch die Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) aus. Ebenso wurden mehrere Rettungswagen des Rettungsdienstes Zug aufgeboten.