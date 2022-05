Steinhausen: ökumenische Segensfeier für alle Formen der Liebe

Steinhausen Nach der «Ehe für alle» folgt der kirchliche Segen für alle ‒ Steinhausen will jede Form der Liebe segnen Endlich dürfen sich gleichgeschlechtliche Paare auch in der Schweiz offiziell trauen lassen ‒ zivil. Was die Kirche betrifft, insbesondere die Katholische, sieht es freilich noch anders aus. Steinhausen will diesbezüglich Türen aufstossen. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Unter dem Steinhauser Pfingstpanneau als Symbol der Vielfalt werden die Liebenden den kirchlichen Segen empfangen. Bild: A. Faessler (12. Mai 2022)

«Herzwärts» – es ist eine bedeutungsvolle Wortkreation, welche die Pfarrei Steinhausen gemeinsam mit der Reformierten Kirche Bezirk Steinhausen für einen besonderen Anlass gewählt hat. Ein Anlass, der in seiner Art in unserer Region Pioniercharakter hat: Am Freitag, 20. Mai, findet in der Kirche des Zentrums Chilematt eine ökumenische Segensfeier für alle Formen der Liebe zwischen Menschen statt. Ob verliebt, verlobt, verheiratet, Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau... Es ist eine kirchliche Feier, bei der einzig die Liebe als solche Gottes Segen erhalten soll – ohne Vorbehalte, ohne Vorurteile, ohne Kategorisierung,