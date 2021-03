Steinhausen Paar will Menschen für Gesellschaftsspiele begeistern: «Sind überzeugt, dass Kinder so wichtige Fähigkeiten erlernen» In ihrer Freizeit organisieren Denise und Yves Hess kostenlose Spielabende – während Corona auch online. Sie nennen uns vier Titel, die ihnen besonders gut gefallen. Fabian Gubser 30.03.2021, 16.30 Uhr

Ein Zimmer ihrer Wohnung ist voll mit Gesellschaftsspielen: Yves und Denise Hess.

Bild: Stefan Kaiser, (Steinhausen, 23. März 2021)

«Wir wollen Gesellschaftsspiele wieder populärer machen», sagt Denise Hess. Sie und ihr Mann Yves sind begeisterte Spieler. Sie sammeln, testen und verkaufen Gesellschaftsspiele – als Hobby. Abends, wenn ihre Kinder schlafen, setzen sie sich an ihren Esstisch und beginnen zu spielen. «Wir überlegen, für wen sich ein Spiel eignet und schauen, ob es uns Spass macht», erklärt der 40-Jährige.

Das Paar führte 2019 die erste Zuger Spielnacht durch. Aktuell bestehe das Hobby der beiden vor allem aus zwei Säulen: Eine davon sei das Durchführen von Schulungen. So informieren sie etwa Ludotheken aus Zug und Luzern über ihre Erfahrungen mit den neuesten Produkten auf dem Markt und verkaufen diese. Ziel sei es, auch in der Lehrerausbildung Fuss zu fassen, denn: «Wir sind überzeugt, dass Kinder beim Spielen wichtige Fähigkeiten wie Impulskontrolle und kognitive Flexibilität erlernen», sagt die 38-Jährige.

Die andere Säule besteht aus dem Organisieren von kostenlosen Events: Während Corona hat das Paar rund sechs Online-Spielabende auf die Beine gestellt. Grundsätzlich sind Yves und Denise Hess aber dem analogen Gesellschaftsspiel verpflichtet. So planen sie im Dorfcafé von Inwil und im Café Spatzentreff bei Cham regelmässige, offene Spielabende – sobald es die Coronamassnahmen wieder zulassen. Für den Sommer ist sogar ein Spielschiff auf dem Zugersee geplant. Im Folgenden eine kurze Auswahl von Titeln, welche das Paar empfiehlt:

«Codenames»: Ein Partyspiel für grössere Gruppen, geeignet für alle. Online spielbar unter www.horsepaste.com. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 23. März 2021)

«Penny Papers»: Ein Würfelspiel, geeignet für Einsteiger und Familien. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 23. März 2021)

«Andor Junior»: Das Lieblingsspiel der fünfjährigen Tochter. Ein kooperatives Abenteuerspiel für die ganze Familie. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 23. März 2021)

«Paris»: Plättchen-Legespiel mit ästhetischer Aufmachung, für zwei Personen, gut geeignet für Pärchen. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 23. März 2021)

Ausserdem seien zurzeit sogenannte Legacy-Spiele in: Dabei steht eine Geschichte im Vordergrund, das Spiel wird nur einmal gespielt – und dauert entsprechend länger. Ein Beispiel dafür ist das Spiel «My City». Weiter beliebt sind kooperative «Escape»-Spiele, bei denen – ähnlich wie in einem Escape-Room – Rätsel zu lösen sind. Zudem stehen zurzeit Plättchen-Legespiele wie das genannte «Paris» hoch im Kurs. Dazu gehörte etwa der Titel «Isle of Skye», der eher für Kenner ausgelegt ist und laut Yves Hess alternativ auf einer gekonnt umgesetzten App-Version spielbar ist.

Er hat zudem einen Tipp für solche, die wie er, nicht gerne Bedienungsanleitungen lesen:

«Auf Youtube gibt es tolle Tutorials für fast jedes Spiel.»

Meistens schauten sie sich ein Video an und klärten dann während des Spiels Detailfragen.

«Wir selber spielen gerne komplexe Spiele», sagt Denise Hess. Die oben vorgeschlagenen Spiele seien auf der Schwierigkeitsskala der Branche zwischen der ersten und zweiten von fünf Stufen angesiedelt. Bei höheren Stufen komme es vor, dass nur schon das Studieren der Bedienungsanleitung ein bis zwei Stunden in Anspruch nehme. Seit sie Kinder hätten, verschiebe sich der Fokus jedoch eher auf Familien- und Partyspiele.

Das Paar, das in Steinhausen wohnt, verdiene nicht viel an ihrem Hobby, «ein schönes Nachtessen» pro Jahr, schätzen Ives und Denise Hess. Die beiden haben Bewegungswissenschaften studiert: Sie ist in der Knochenbruch-Forschung und er in der angewandten Biomechanik tätig. Beide arbeiten Teilzeit und sorgen gemeinsam für ihre zwei Kinder. Neben Beruf und Hobby spielen beide Curling, er curlte früher in Zug auf Elite-Niveau.

Während des Fototermins für die Zeitung entdeckte Yves Hess in seiner Spielsammlung auch eines mit dem Namen «Virus». «Du sammelst möglichst viele Organe und versuchst, andere mit dem Virus anzustecken», erklärt er. Es kam noch vor Corona auf den Markt. Hess schmunzelt und schiebt nach:

«Impfen ist bei diesem Spiel auch möglich.»

Das (wieder aktuelle) Spiel namens «Pandemie».

Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 23. März 2021)

Online anmelden für die nächsten Spielabende können Sie sich hier: www.zugerspielnacht.ch.