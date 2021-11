Steinhausen: SVP stellt Fragen zur Durchgangsstation

Steinhausen SVP stellt dem Gemeinderat Fragen zur neuen Durchgangsstation Angesichts des geplanten Neubaus, mit dem auch die Kapazitäten erhöht werden sollen, will die SVP-Ortspartei Antworten – unter anderem zum Thema Sicherheit. Sie hat dafür eine Interpellation eingereicht. 18.11.2021, 11.29 Uhr

Die Durchgangsstation Steinhausen soll neu gebaut werden. Bild: Maria Schmid (12. Juni 2017)

Mittels «Kleiner Anfrage» vom 11. August hat die SVP-Fraktion des Kantonsrats dem Regierungsrat diverse Fragen zur Durchgangsstation Steinhausen gestellt. Unter anderem wurde der Regierungsrat gefragt, wie viele Polizeieinsätze in der Durchgangsstation Steinhausen untergebrachte Asylsuchende im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2021 verursacht haben. Die Antwort des Regierungsrats vom 7. September dazu lautet wie folgt: «Vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2021 führte die Zuger Polizei insgesamt 135 Polizeieinsätze durch, die von in der Durchgangsstation Steinhausen untergebrachten Asylsuchenden verursacht wurden (beschuldigte Person) und denen eine strafbare Handlung oder polizeiliche Zwangsmassnahme zugrunde liegen.» Gemäss der vom Regierungsrat der Antwort beigelegten Liste kam es dabei besonders oft zu Straftaten wie Hausfriedensbruch, Drohung, häusliche Gewalt oder Ladendiebstahl.

Per Stichtag 31. Juli waren insgesamt 65 Personen, davon mehrheitlich Männer, in der Durchgangsstation Steinhausen untergebracht. «Nach dem geplanten Neubau mit einer Kapazität von 150 Personen plus Schwankungsreserve von 100 Personen dürfte sich die Belegung mindestens mehr als verdoppeln», schreibt die SVP Steinhausen in ihrer Interpellation an den Gemeinderat. Entsprechend sei davon auszugehen, dass auch sicherheitsrelevante Probleme und Polizeieinsätze in Steinhausen zunehmen würden.

Die Schwankungsreserve gibt zu reden

Die Ortspartei will deshalb vom Gemeinderat unter anderem wissen, ob er nach wie vor einverstanden sei mit dem Ausbau der Durchgangsstation von aktuell 100 Plätzen auf maximal 150 Plätze. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Kompetenz und die Voraussetzungen zur Auslösung der Schwankungsreserve unklar seien. Weiter fragt die SVP: «Erachtet es der Gemeinderat auch heute noch als problematisch, dass Wohnstrukturen mit kleineren Wohneinheiten geschaffen werden, und befürchtet er nach wie vor, dass die Durchgangsstation Steinhausen nicht mehr nur als Erstanlaufstelle dienen wird, sondern die Wohnungen auch an Asylsuchende in einer späteren Phase vermietet werden?»

Die Partei interessiert auch, wie der Gemeinderat seine Meinung aktuell zum Ausdruck bringe. Eine weitere Frage betrifft die Sicherheit: Ob von der Gemeinde zur Gewährleistung der Sicherheit Massnahmen getroffen werden und wenn ja, welche. Die letzte Frage lautet: «Erachtet der Gemeinderat die Verteilung der Asylsuchenden auf die Zuger Gemeinden als fair?» (rh)