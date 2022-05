Vernisasge im Dreiklang Romy Beeler veröffentlicht Interviewband mit Geschichten von 150 Menschen aus Steinhausen Die Redaktorin des Gemeindeblatts Aspekte Romy Beeler stellt monatlich Personen vor, die in Steinhausen leben oder arbeiten. Nun veröffentlicht sie ein Buch mit ihren Interviews. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 12.05.2022, 16.00 Uhr

Romy Beeler hat für das Steinhauser Gemeindeheft Aspekte bereits 150 Interviews mit Menschen geführt, die in Steinhausen wohnen oder arbeiten. Diese veröffentlicht sie jetzt in einem Sammelband. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 10. Mai 2022)

Munter blättert Romy Beeler durch das Buch. Immer wieder schlägt sie eine Seite auf und erzählt etwas zu den Personen aus den Interviews. Sicher ist, dass sie sich an jedes Gespräch erinnert. Ihre Erzählungen wirken vertraut und enthalten viele Details. 150 Interviews sind es an der Zahl, die Beeler seit 2008 als Redaktorin für das monatlich erscheinende Steinhauser Gemeindeheft Aspekte über Personen, die in Steinhausen leben oder arbeiten, geschrieben hat.