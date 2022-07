Bundesgericht pfeift Forstwerkhof aus Steinhausen zurück

Steinhausen Verwirrung um Baubewilligung für Forstwerkhof – selbst das Bundesgericht hat keinen Durchblick Das Baugesuch eines Forstwirtschaftsbetriebs aus Steinhausen wurde von Kanton und Gemeinde bereits gutgeheissen. Doch nun pfeift das Bundesgericht die Vorinstanzen zurück – zu viele Fragen sind offen. Julian Spörri Jetzt kommentieren 08.07.2022, 12.00 Uhr

Die Pläne eines Forstwirtschaftsbetriebs aus Steinhausen schlagen hohe Wellen – bis ans Bundesgericht in Lausanne. Sowohl ein Anwohner als auch das Bundesamt für Raumentwicklung wehren sich gegen ein im November 2019 eingereichtes Baugesuch. Dieses sieht unter anderem gebäudeinterne Anpassungen und die Umnutzung von Bauten zu «stillen Lagern» vor, die das Abstellen von selten benötigtem Material ermöglichen.

Vom Steinhauser Gemeinderat erhielt der Leiter des Betriebs, der selbst im Gemeinderat sitzt und während der Behandlung des Geschäfts im Ausstand war, im September 2020 grünes Licht für den Forstwerkhof. Den Entscheid bestätigte später das Zuger Verwaltungsgericht.

Holzlager ist zu gross

Die Baubewilligung für die in der Landwirtschaftszone gelegene Parzelle wurde indes mit Auflagen verbunden. So ordnete der Gemeinderat an, dass die Holzlager im Aussenbereich zu entfernen und das Brennholzlager auf eine Fläche von 400 Quadratmetern zu reduzieren seien. Die Betriebssituation müsse in den rechtmässigen Zustand überführt werden – also in jene Verhältnisse, die ursprünglich bewilligt worden waren.

Die Fläche des Brennholzlagers in Steinhausen muss reduziert werden. Symbolbild: Susann Basler

Was dies genau bedeutet, ist jedoch umstritten. Das Verwaltungsgericht hielt in seinem Urteil fest, dass die Bauten auf dem Areal bis zur Aufgabe des Landwirtschaftsbetriebs sowohl landwirtschaftlich als auch forstwirtschaftlich genutzt worden seien. Im Jahr 2007 habe der Kanton Zug dann den Teilabbruch der Scheune sowie die Umnutzung der Betriebsbauten gutgeheissen und damit forstwirtschaftliche und gewerbliche Nutzungen bewilligt.

Der Leiter des Betriebs betont zudem, dass die Parzelle nicht als «lärmiger Produktionsstandort», sondern als Lagerplatz und Ausgangspunkt für forstliche Arbeiten diene.

Eine andere Meinung vertritt das Bundesamt für Raumentwicklung. Es hielt in seiner Beschwerde vor Bundesgericht fest, dass es für die Nutzung des Areals durch einen gewerblichen Forstbetrieb «weder in früheren Bewilligungen noch im Bundesrecht eine genügende Grundlage» gebe. Das im Jahr 2007 gutgeheissene Baugesuch erscheine «sehr rudimentär» und habe keine zukünftige Nutzung als Forstwerkhof erkennen lassen. Wenn nun über das 2007 bewilligte Mass hinaus eine neue Bewilligung erteilt werde, verstärke dies die Rechtswidrigkeit.

Akten sind unzureichend

Gut veranschaulichen lassen sich die unterschiedlichen Standpunkte anhand des Beispiels des Brennholzlagers. Das Verwaltungsgericht argumentierte, dass das Lager im Umfang von 400 Quadratmetern bewilligt sei, weil es gemäss einem Luftbild im Jahr 2007 bereits bestanden habe. Für das Bundesamt folgt das Gericht damit einer «rechtswidrigen Logik».

Auch das Bundesgericht hält die Argumentation der Vorinstanz für «unzutreffend». «Der Inhalt einer Baubewilligung ergibt sich nicht aus dem tatsächlichen Zustand, in dem sich die Bauparzelle im Zeitpunkt der Erteilung der Baubewilligung befand», heisst es im Urteil.

Inwieweit für die erstellten Bauten und ihre Nutzung eine rechtskräftige Bewilligung bestehe, lasse sich gestützt auf die dem Bundesgericht vorliegenden Akten jedoch nicht abschliessend beurteilen. Entsprechend werden die zwei Beschwerden gutgeheissen und der Fall an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen.

Laut den drei Lausanner Richtern war die Arbeit der Vorinstanz auch hinsichtlich der Prüfung des aktuellen Baugesuchs mangelhaft. Demnach hat sich das Verwaltungsgericht nicht mit den Grundlagen einer Ausnahmebewilligung auseinandergesetzt, die nötig ist, weil es sich beim Forstwerkhof in der Landwirtschaftszone um keine zonenkonforme Nutzung handelt. Dies wird nun nachzuholen sein.

Hinweis: Urteile 1C_474/2021 und 1C_544/2021

