Steinhausen Wo früher die Stiftung Eichholz stand, sollen künftig preisgünstige Familienwohnungen zu stehen kommen Der bis am 6. Dezember aufliegende einfache Bebauungsplan für das Grundstück am Eichholzweg 13 sieht unter anderem 21 Wohnungen, ein Dachgeschoss mit grosszügigen Terrassen und zwei Innenhöfe vor. Tijana Nikolic 17.11.2021, 05.00 Uhr

So könnte das geplante Gebäude mit drei Stockwerken à sechs Wohneinheiten und Dachgeschoss aussehen. Visualisierung: PD

Auf dem Grundstück des ehemaligen Wohnheims Eichholz in Steinhausen, das im September in das Gebäude des ehemaligen Swisshotels im Choller gezogen ist, soll ein Gebäude mit 21 Wohnungen in unterschiedlichen Grössen von 2,5-, 3,5-, 4,5- bis 5,5-Zimmer-Wohnungen entstehen. Zwei Drittel der geplanten Wohnungen sollen nach den Richtlinien des Wohnraumförderungsgesetzes geplant und als «preisgünstige» Wohnungen erstellt werden, heisst es in einer Mitteilung der kantonalen Baudirektion, in der nicht näher auf die konkreten Mietpreise eingegangen wird. Der Kanton Zug ist Eigentümer dieses Grundstücks.