Steinhausen Wo ist «Vaquera»? Selbst nach 20 Monaten gibt Melanie Bösch die Suche nach ihrer Katze nicht auf Im Oktober 2020 sind ihre beiden Katzen entlaufen. Eine musste unlängst eingeschläfert werden, von der anderen fehlt bis heute jede Spur. Abschätzige Kommentare machen Melanie Bösch weniger aus als die quälende Ungewissheit. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 08.06.2022, 11.30 Uhr

Melanie Bösch wartet bislang vergeblich auf ihre Katze Vaquera. Aufgeben kommt für sie nicht in Frage. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 6. Juni 2022)

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das sind die Worte von Melanie Bösch. Sie passen wie keine anderen zu ihrer verzweifelten Suche. Am 15. Oktober 2020 wartete sie zu Hause in Steinhausen vergeblich auf ihre zwei Katzen Juanita und Vaquera.

20 Monate später wartet Melanie Bösch immer noch auf die braun-schwarz getigerte Vaquera. Juanita hatte sie nach fast zwei Monaten wieder zurück. Doch kürzlich musste die 13-jährige Katze nach schwerer Krankheit eingeschläfert werden. Bösch sagt es so:

«Sie ist über die Regenbogenbrücke gegangen.»

Allein diese Wortwahl verdeutlicht den enormen emotionalen Stellenwert, den die Katzen im Leben der 40-Jährigen geniessen.

In derselben Nacht verschwunden

Im Jahr 2008 holte sie mit ihrem damaligen Freund die beiden Kätzchen in ihr Zuhause in Oberlunkhofen. Zwölf Jahre später zog Melanie Bösch mit Vaquera und Juanita zu ihrer Schwester nach Steinhausen. Eine Woche nach dem ersten Freigang tauchten beide Tiere nicht mehr auf.

«Dass beide in der gleichen Nacht verschwanden, war schon speziell. Ich wusste nicht, ob es ein Zufall sein konnte, oder ob sie sich vor etwas erschrocken hatten oder Schlimmeres. Wir liessen sie ja chippen», erinnert sich Bösch mit schmerzbelegter Stimme.

Vaquera ist braun-schwarz getigert, ziemlich gross und trägt kein Halsband. Bild: PD

Im Auge hat sie einen auffälligen Fleck. Bild: PD

Melanie Bösch hat in der Folge alles in ihrer Macht Stehende unternommen, etwas über den Verbleib der Katzen herauszufinden. Neben weiträumigen Suchaktionen heisst das: Einschalten der Tiermeldezentrale und weiterer Stellen, Flyer verteilen, Briefe und Mails an Anwohnende und umliegende Firmen schicken, Facebook-Einträge schreiben, Inserate schalten, Suchhunde aufbieten, sogenannte Tierkommunikatorinnen einschalten, Tierärzte und Polizeistellen der Region anfragen.

Viele der Massnahmen unternimmt sie bis heute. Dazu gehört das Inserieren im Zuger Amtsblatt in der Rubrik «Verloren», wechselweise auf Deutsch und Englisch, um die Chancen zu erhöhen, denkt sie. Einmal hat es ja schon funktioniert: Eine Frau sah die Facebook-Aufrufe und Flyer und erinnerte sich, dass ihr Bruder von einer Katze gesprochen hatte, die seit kurzem in seine Scheune in Steinhausen zum Fressen kam – es war Juanita.

Melanie Bösch aus Steinhausen sucht seit fast zwei Jahren nach ihrer Katze Vaquera, die ihr nach einem Umzug entlaufen ist. Mittlerweile hat sie rund 1000 Vermisstenanzeigen verteilt. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 6. Juni 2022)

Zwei vermisste Katzen von anderen hat sie gefunden

Neben einer ungezählten Anzahl Stunden hat die Suche Melanie Bösch bislang «mehrere tausend Franken» gekostet. Und die Unternehmerin würde nur allzu gern mehr ausgeben, hat sie doch im Fall von Vaquera einen Finderlohn in der Höhe von 1500 Franken ausgelobt. Es gebe immer mal wieder Reaktionen – Hoffnungskeime für die Steinhauserin, mehr aber nicht.

Melanie Bösch hat einen enormen Aufwand betrieben, um Vaquera zu finden. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 6. Juni 2022)

Immerhin sorgte sie für Freude bei zwei anderen verzweifelten Katzenbesitzerinnen. Bösch sah sich zwei Tiere an, die einer Bäuerin und einem Bauer in Steinhausen zugelaufen waren, und glich die Merkmale erfolgreich mit Vermissteninseraten ab. «Eine Besitzerin bedankte sich mit Blumen und Schokolade, das war sehr schön», sagt Melanie Bösch.

Für ihre eigene Suche ernte sie Anerkennung und Zuspruch. «Es haben schon Leute angerufen, die mir ein neues Büsi schenken wollten», sagt sie, «oder ältere Leute, die über Verlust reden wollten.»

Makabre Scherze auf ihre Kosten

Der Steinhauserin ist durchaus bewusst, dass man ihre Bemühungen, eine Katze nach 20 Monaten zu finden, auch anders beurteilen kann; als übertrieben oder zumindest als aussichtslos. Derlei Kommentare gebe es, und auch solche, die sich auf makabre Art lustig machen würden.

«Einer sagte mir, vielleicht wurde Vaquera gegessen.»

Sie ergänzt: «Mir ist klar, dass sie nicht mehr leben könnte. Aber ich möchte Gewissheit haben, was mit ihr passiert ist.» Sollte sie jemandem zugelaufen sein und sie ein «gutes, neues Zuhause» gefunden haben, würde Melanie Bösch mittlerweile Vaquera dort lassen, sagt sie. «Ich würde einfach so unglaublich gerne erfahren, wie es ihr geht, wo sie ist oder ob sie auch bereits sterben musste.» Es ist diese Ungewissheit, die an ihr nagt. Sie lässt ihr einfach keine Ruhe.

Mit diesem Flyer sucht die Steinhauserin nach ihrer Katze Vaquera. Bild: Screenshot PD

