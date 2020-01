Steinhausen: Wohnung nach Brand unbewohnbar An der Industriestrasse in Steinhausen stand eine Wohnung in Vollbrand. Aktualisiert 08.01.2020, 15.24 Uhr

Brand an der Industriestrasse in Steinhausen. Bild: Zuger Polizei

(haz) Am Mittwoch, 8. Januar, um 13.15 Uhr, erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung, dass eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Steinhausen brenne. Als die Einsatzkräfte beim Objekt an der Industriestrasse eintrafen, stand die Wohnung in Vollbrand und die Rauchentwicklung war laut Mitteilung der Zuger Polizei stark. Die Feuerwehren von Steinhausen und Cham sowie die Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) begannen unverzüglich mit mehreren Atemschutztrupps von aussen und innen mit den Löscharbeiten. Die FFZ setzte auch eine Autodrehleiter ein. Es gelang den Feuerwehrleuten schliesslich gemeinsam, das Feuer zu löschen.