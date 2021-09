Steinhausen Zweite Phase der Ortsplanung: 19 Anträge sind eingegangen Die Steinhauser Bevölkerung konnte bis Ende August ihre Wünsche bezüglich der Anpassungen des Zonenplans im Rahmen der «Räumlichen Strategie 2040» platzieren. Die Anliegen werden nun geprüft. Tijana Nikolic 22.09.2021, 05.00 Uhr

Bis Ende August konnte die Steinhauser Bevölkerung Anträge zum Zonenplan in der zweiten Phase der Ortsplanungsrevision einreichen. Im April hat der Gemeinderat die «Räumliche Strategie 2040» verabschiedet und damit die Grundlage für die zukünftige Entwicklung Steinhausens festgelegt. Die Gemeinde beschäftigt sich in der Revision der Nutzungsplanung mit Fragen wie; welche Gebiete ein- oder aufgezont oder einer neuen Zone zugeteilt werden sollen?

Anträge auf Anpassungen des Steinhauser Zonenplans werden geprüft. Ziel ist es, bis im Sommer 2022 dem Gemeinderat die Ortsplanungsrevision vorzulegen. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 14. Juli 2020)

In diesem Prozess hatte auch die Bevölkerung ihre Wünsche einbringen können. Insgesamt wurden 19 Anträge eingereicht, wie es von der Gemeinde heisst. «Die Anträge beziehen sich um Anpassungen des Zonenplans, daher um Um-, Auf- und Einzonungen sowie um Anpassung der Massvorschriften in der Bauordnung», sagt Pascal Iten, Abteilungsleiter Bau und Umwelt der Gemeinde Steinhausen.

Beispielsweise wird gefordert, dass diverse Grundstücke an der Sennweidstrasse von der heutigen Arbeitszone A in eine Wohn- und Arbeitszone umgezont werden oder die Ausnützungsziffer in allen Zonen linear um den Wert von 0,15 erhöht wird und es sei eine Mindestausnützungsziffer festzulegen.

Weitere Bearbeitung in drei Arbeitsgruppen

Während sich die Räumliche Strategie in den vier Teilkonzepten Wachstum, Siedlungsentwicklung, Freiraum- und Landschaftsentwicklung sowie Verkehrsentwicklung den grundlegenden Fragen widmet, werden nun der Zonenplan und die Bauordnung überarbeitet, heisst es weiter von Seiten der Gemeinde. Diese Planungsmittel sind anders als die Räumliche Strategie grundeigentümerverbindlich. Vereinfacht ausgedrückt, heisst dies, es wird festgelegt, auf welchem Grundstück wie gebaut werden darf.

«Die Anträge werden nun geprüft. Einerseits auf die Vereinbarkeit mit den übergeordneten rechtlichen Bestimmungen, aber auch mit der ‹Räumlichen Strategie 2040› der Gemeinde Steinhausen»

führt Iten weiter aus. Parallel dazu werden diverse andere Themen bearbeitet. Die Bearbeitung erfolgt in drei Arbeitsgruppen, bestehend aus Mitgliedern der Begleitgruppe, die aus Steinhauser Vertretern der Politik, der Wirtschaft oder der Landwirtschaft bestehen. Ziel ist es, bis im Sommer 2022 dem Gemeinderat die Ortsplanungsrevision vorzulegen.

Geplanter Urnengang Ende 2023

Voraussichtlich im dritten Quartal 2022 soll die Ortsplanungsrevision dem Kanton zur Vorprüfung überreicht werden, beschreibt die Gemeinde ihren weiteren Fahrplan. Mitte 2023 ist die öffentliche Auflage geplant, während der gemäss kantonalem Planungs- und Baugesetz bekanntlich die Möglichkeit bestehen wird, Einwendungen einzureichen.

Die revidierte Ortsplanung mit Zonenplan und Bauordnung wird letztlich an einer Urnenabstimmung dem Stimmvolk vorgelegt. Geplant ist dieser Urnengang für das vierte Quartal 2023. Bei einer Annahme der Ortsplanungsrevision kann im Sommer 2024 mit der definitiven Genehmigung durch den Regierungsrat gerechnet werden.