Vereine Steinhauser Senioren wandern im Engadin 42 Seniorinnen und Senioren erlebten im Bündnerland eine ereignisreiche Woche. 07.09.2021, 22.14 Uhr

Die Steinhauser Seniorinnen und Senioren begaben sich täglich auf Wanderung. Bild: PD

Kaum war die Wanderwoche in Pontresina ausgeschrieben, füllten sich die verfügbaren Plätze innerhalb von zwei Wochen. Am 21. August war Reisetag und Patrick, der Chauffeur von Strickler Reisen, fand im Laderaum tatsächlich Platz für das Gepäck mit Wanderausrüstung von 42 Personen. Nun konnten die Passagiere gemütlich zurücklehnen und sich auf das Mittagessen in Tiefencastel freuen. Stau und eine entsprechende Routenänderung verzögerten zwar die Ankunft im Restaurant Albula und Julier, doch die Vorfreude auf die bevorstehende Woche blieb erhalten.