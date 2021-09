Leserbrief - Steuergelder werden für Eishockey missbraucht

Weltwirtschaftsforum WEF bestätigt: Der Jahreskongress kehrt nach Davos zurück – aber was ist mit US-Präsident Joe Biden?

Was CH Media bereits vor zwei Wochen vermeldet hat, ist jetzt offiziell: Das Weltwirtschaftsforum (WEF) findet nicht in Singapur statt, sondern vom 17. bis 21. Januar in seiner Heimat Davos. Der Kongress wird kleiner werden, aber hochkarätig bleiben.