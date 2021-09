Steuerwettbewerb Globale Mindeststeuer: Zuger FDP verlangt Gang der Regierung nach Bern Die G7/G20 möchten den Steuerwettbewerb mit globalen Mindeststeuern auf Unternehmensgewinne einbremsen. Nun müsse, wenn diese Steuer schon nicht verhindert werden könne, das Beste daraus gemacht werden. Harry Ziegler 15.09.2021, 15.00 Uhr

Die FDP des Kantons Zug, die eine globale Mindeststeuer ablehnt, möchte, dass der Zuger Regierungsrat in Bern vorstellig wird, um vom Bundesrat die Durchsetzung zweier Massnahmen zu verlangen.

Durchsetzung von global einheitlichen Rahmenbedingungen; Ausarbeitung von Massnahmen zur Sicherung der Standortattraktivität.

Die FDP Kanton Zug formuliert diese beiden Punkte in einem offenen Brief an den Zuger Regierungsrat aus. Dabei ist für die Partei in Punkt 1 wichtig, dass der Bundesrat auf internationaler Ebene sicherstelle,« dass die Rahmenbedingungen bei der Einführung einer einheitlichen Mindeststeuer für alle Nationen im gleichen Mass angewendet werden.» Zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs müssten für «die Grossstaaten und ihre Steueroasen (wie zum Beispiel Delaware, British Virgin Islands) die gleichen Regeln gelten wie für die Schweiz.»

Diese Massnahmen sollen es richten

Zudem solle der Bundesrat – in Punkt 2 formuliert – «in Zusammenarbeit mit allen kantonalen Regierungen Massnahmen ausarbeiten, welche die Schweizer Standortattraktivität für die Zukunft sichern.» So sei die fiskalische Belastung der juristischen Personen ganzheitlich zu reduzieren, der Bildungsstandort zu stärken und der Arbeitsmarkt mittels Reduktion der Sozialabgaben sowie ausgebauter, internationaler Vernetzung zu stärken, heisst es im offenen Brief weiter. Dazu macht die FDP folgende Vorschläge:

Ersatzlose Abschaffung der Verrechnungssteuern und Stempelabgaben zwecks Erhöhung der Investitionstätigkeiten in Unternehmen in der Schweiz.

Ermöglichen eines tieferen Steuersatzes für KMU auf Basis des Steuerharmonisierungsgesetzes (für Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als 750 Millionen Euro, welche daher nicht von der Mindeststeuer betroffen wären).

Einpreisen der Arbeitsnebenkosten, insbesondere die Kosten der ersten Säule, in die Steuern (im Ausland werden Sozialversicherungskosten als Steuern gesehen und als solche miteinberechnet).

Beibehaltung, Ausbau und Weiterentwicklung der Patentbox für Firmen, welche nicht unter die Bestimmungen der Mindestbesteuerung fallen, um den Forschungs- und Entwicklungsstandort Schweiz zu stärken.

Aushandeln von weiteren Freihandelsverträgen mit verschiedenen Staaten und Verbunden, wie zum Bespiel Commonwealth und Mercosur, zwecks Stärkung unseres Wirtschaftsstandortes.

Konsequente Weiterentwicklung der bilateralen Abkommen mit der EU.

Neuüberprüfung des nationalen Finanzausgleichs aufgrund der neuen Gegebenheiten.

Ausserdem soll der Regierungsrat – trotz aller vorgeschlagenen Massnahmen – auch immer die Senkung der Kantonssteuern der natürlichen Personen in Betracht ziehen.